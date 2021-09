Diễn viên Thục Anh chuẩn bị sẵn tâm lý đón bão dư luận và bình tĩnh khi nhân vật Dương mình đảm nhiệm bị khán giả 'ném đá'.

Thục Anh trong vai Dương khi cãi nhau với Thy.

Vui vì làm khán giả tức giận

- Nhiều khán giả nói họ đang rất "nóng mắt" vì Dương ngày càng lộ đuôi cáo, nhất là màn bật lại Thi và công khai tình cảm với Huy. Khi xem các cảnh này với tư cách khán giả, bạn thấy thế nào, có ghét Dương như đa phần khán giả?

Thật ra khi theo dõi lại cảnh quay tôi coi là một khán giả để xem mình sẽ thái độ như thế nào đối với nhân vật. Và với Dương, khác với đa số khán giả cảm thấy bức xúc thì tôi lại hiểu được lý do Dương làm vậy. Dương hiểu sự bất công trong mối quan hệ giữa Huy - Thy và cũng vì tình cảm của một cô bé mới lớn đang dành trọn cho sếp nên sự nổi nóng, gay gắt của Dương tôi có thể hiểu. Tuy nhiên cho dù như thế nào thì việc Dương bộc lộ tình cảm với một người đàn ông đã có gia đình là không nên.

- Khi xem các tập gần đây, bố mẹ và người thân Thục Anh có nhận xét gì về nhân vật Dương?



Khi xem những tập phim, gia đình luôn là những người đưa ra những nhận xét để tôi có thể cải thiện diễn xuất hơn. Bố mẹ cảm thấy rất vui khi tôi được tham gia bộ phim Hương vị tình thân nên không hề bỏ sót bất kỳ tập nào.

Thục Anh sinh năm 2002, hiện đang là sinh viên ĐH Ngoại thương.



- Vừa xuất hiện trở lại đã thành tâm điểm bàn luận, bạn có nghĩ là mình may mắn vì đóng vai phụ nhưng nhân vật có đủ các yếu tố để gây chú ý, thậm chí bị khán giả 'ném đá'?



Tôi nghĩ nó vừa là may mắn, vừa là một chút áp lực. Vì tôi luôn muốn kỹ năng diễn xuất của mình ngày càng hoàn thiện hơn để có thể đem tới cho khán giả những xúc cảm chân thật nhất khi xem phim.



- Các tập gần đây, khi Dương cãi nhau tay đôi và thách thức Thi rồi công khai tấn công Huy chắc là bạn nhận không ít "gạch đá"? Có bình luận nào làm bạn sốc?



Thật ra mọi bình luận dù tiêu cực hay tích cực tôi đều cảm thấy rất hạnh phúc và không quá bất ngờ. Vì đó là cảm xúc của khán giả và tôi tôn trọng điều đó.



- Khi vào vai này chắc chắn bạn đã đoán được trước nhân vật của mình sẽ bị khán giả phản ứng vậy đã chuẩn bị tâm lý thế nào để đón nhận "cơn bão" này?



Mọi thứ đều có sự chuẩn bị trước. Và khi nhận được sự quan tâm đôi khi gọi là “ném đá” từ phía khán giả, tôi đều lấy đó là niềm vui của một người diễn viên mới như mình. Đó cũng là lý do tôi phải nỗ lực nhiều hơn nữa.

- Cảm giác bị khán giả ghét thì vui hay buồn? Bạn có nghĩ là mình đã thành công khi thể hiện ra chất tiểu tam đáng ghét vốn ít khi được xã hội bênh vực?



Cảm giác khi được 'ném đá' khá thú vị. Thú vị ở đây chắc là do tôi cảm thấy mình đã khiến khán giả có những phút giây tức giận thực sự.

Ngượng khi đóng cảnh hôn Hoàng Anh Vũ

Thục Anh phải thực hiện cảnh hôn Hoàng Anh Vũ 3 lần.

- Cảnh quay nào khiến bạn ấn tượng nhất? Cảnh ôm hôn Hoàng Anh Vũ hay cảnh trừng mắt cãi nhau với Thu Quỳnh? Có cảnh nào bạn phải quay đi quay lại vì ngượng hay diễn chưa tốt?



Nếu mà nói về cảnh quay ấn tượng nhất thì tôi thích nhất là cảnh hôn Huy vì cũng chưa bao giờ tôi thực hiện những cảnh quay như vậy. Ban đầu tôi rất ngại nhưng rồi cũng phải tự an ủi trong lòng để hoàn thành vai diễn một cách tốt nhất.

Do lần đầu thực hiện cảnh quay đó nên tôi khá ngại nhưng cuối cùng do phải quay ba lần nên tôi cũng phải hôn ba lần luôn (cười).

Hình ảnh ngoài đời xinh xắn khác hẳn trên phim của Thục Anh.



- Là diễn viên tay ngang lại tham gia bộ phim có sức hút lớn như 'Hương Vị tình thân' có tạo nên sức ép với bạn? Làm việc với một đạo diễn giỏi như Danh Dũng và diễn cùng hai diễn viên đàn anh đàn chị đã có dấu ấn nhất định như Anh Vũ, Thu Quỳnh có làm bạn khớp?



Tôi rất ấn tượng với cách làm việc của chú Danh Dũng. Chú là người hướng dẫn tôi rất nhiều khi tôi mới bắt đầu những cảnh quay đầu tiên. Đôi khi ở một số cảnh quay, chú luôn muốn lắng nghe ý kiến tham khảo từ phía diễn viên. Đó là điều tôi cảm thấy rất ấn tượng. Còn anh Vũ, chị Quỳnh là những đàn anh, đàn chị luôn nhiệt tình chỉ bảo, nâng đỡ cảm xúc của tôi khi quay. Ngoài đời chúng tôi luôn thoải mái, vui vẻ với nhau.



- Rất nhiều diễn viên là dù là thành danh và đã làm nghề lâu năm đều bị ảnh hưởng tâm lý khi tham gia bộ phim được chú ý quá nhiều, đặc biệt là vào vai bị ghét. Bạn đã chuẩn bị tâm lý thế nào trước điều này, khi cuộc sống riêng bị đảo lộn và nhiều khán giả có thể chửi lây từ nhân vật sang diễn viên?

Thật ra với tính cách của mình, tôi không để ý quá nhiều những điều đó. Khi tham gia Hương vị tình thân, điều tôi quan tâm duy nhất là làm thế nào thể hiện được đầy đủ tính cách nhân vật cũng như góp phần đem tới cho khán giả truyền hình những tập phim ấn tượng nhất.



- Với phim 'Hương vị tình thân' nói chung, với tư cách người xem thì bạn thích nhân vật nào? Ai là thần tượng của bạn và vai diễn nào bạn muốn đóng nhất?

Là người xem từ tập đầu tiên tôi rất thích nhân vật bà Bích. Đây là nhân vật có diễn biến tâm lý, tính cách rất đa dạng và thực sự cô Tú Oanh đã rất thành công với vai diễn này. Tôi nghĩ rằng mỗi một diễn viên đều có những đặc điểm tính cách riêng để tạo ra cái chất của nhân vật. Nếu có mong muốn tôi mong mình sẽ có nhiều cơ hội thử sức ở nhiều vai diễn hơn để đến gần hơn với khán giả cũng như tôi sẽ luôn không ngừng học hỏi, lắng nghe để khả năng diễn xuất tốt hơn.

Thục Anh trong trích đoạn phim 'Hương vị tình thân'

Quỳnh An