Ngay từ khi bước vào làng giải trí, Hạ Vi quyết tâm xây dựng hình ảnh "ngọc nữ". Từ ngoại hình, phong cách thời trang cho đến lời ăn tiếng nói, hotgirl họ Phạm đều khéo giữ vẻ dịu dàng nhã nhặn. "Tôi chỉ nên sống trong thế giới cổ tích", Hạ Vi từng thú nhận. Hạ Vi cũng không thường chia sẻ hình ảnh và thông tin mới trên trang cá nhân. Sau 3 năm, tên tuổi của Hạ Vi dần mờ nhạt trong lòng khán giả. Thời gian qua, nhan sắc của Hạ Vi luôn gây tranh cãi. Nhiều cư dân mạng cho rằng Hạ Vi ngày càng gầy gò, xuống sắc. Thông qua những hình ảnh hiếm hoi do Hạ Vi chia sẻ lên mạng xã hội, nữ diễn viên để lộ cơ thể gầy guộc, thiếu sức sống. Thêm vào đó, phong cách thời trang xuề xòa, không được chăm chút kỹ lưỡng như trước khiến cho người hâm mộ khó nhận ra "mỹ nhân vạn người mê" một thời. Người đẹp từng tiết lộ rằng cơ thể cô bị gầy gò thiếu cân vì sức khỏe không ổn. Ho kéo dài một năm qua cũng chính là nguyên nhân khiến cho Hạ Vi như vậy. Mới đây, Hạ Vi bất ngờ đăng tải loạt ảnh mới nhất của mình trên trang cá nhân, đánh dấu cho sự tái xuất của mình. Theo đó, nữ diễn viên "Tấm Cám chuyện chưa kể" đã có những chia sẻ thẳng thắn về sự "biến mất" của mình khỏi làng giải trí trong 2 năm vừa qua. Người đẹp từng tiết lộ rằng cô dành nhiều thời gian để chuẩn bị những điều cần thiết cho tương lai: "Tôi cần trưởng thành, nếu bạn yêu quý tôi hãy chờ đợi ngày đó cùng tôi. Đừng khiến tôi thấy lo lắng. Thời gian qua, tôi đã có nhiều sự lo lắng rồi. Những gì tôi cần lúc này là sự bình yên và yêu quý bản thân mình". Hình ảnh mới của Hạ Vi ngay lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Mặc dù chụp cận mặt những Hạ Vi dường như không để lộ ra khuyết điểm nào trên gương mặt của mình. Làn da trắng cùng sống mũi cao cùng với thần thái tốt, nhiều người cho rằng Hạ Vi đang từng bước lấy lại nhan sắc. Nhiều người để lại những bình luận khen ngợi sự xinh đẹp cùng thần thái rạng rỡ của cô nàng so với thời gian trước. Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng người đẹp đang chuẩn bị cho sự trở lại với những hoạt động nghệ thuật mới trong thời gian tới. Một thời gian sau khi "biến mất" khỏi showbiz Việt, Hạ Vi từng thừa nhận trang cá nhân ít tương tác và không nhận được nhiều lượt quan tâm như các nghệ sĩ khác. Thực tế, những chia sẻ của cô trong thời gian này không nhận được nhiều lượt yêu thích và bình luận của khán giả. Ngoài những tranh cãi về nhan sắc, Hạ Vi từng vướng không ít lùm xùm tình ái, tiêu biểu nhất có thể nói đến là Cường Đô La. "Đại gia phố núi" và Hạ Vi bên nhau ngay sau khi cô gây chú ý nhờ "Tấm Cám: Chuyện chưa kể". Trong gần hai năm bên nhau, Hạ Vi và Cường Đô La nhiều lần vướng tin đồn đổ vỡ tình cảm. Thỉnh thoảng, họ lại hủy kết bạn và ngừng theo dõi nhau trên trang cá nhân. Hạ Vi được Cường Đô La ưu ái đến nỗi nhiều người tin rằng cả 2 sẽ có cái kết đẹp. Nhưng sau đó cả hai "đường ai nấy đi" sau 2 năm quen nhau vì không tìm được tiếng nói chung trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ. Mặc dù vậy, không thể phủ nhận, sau khi công khai mối tình với "đại gia phố núi" Cường Đô La, người đẹp từng càng nhận được nhiều sự quan tâm của giới giải trí và khán giả. Hạ Vi được Cường Đô La dẫn đến cùng tham dự các sự kiện lớn, thậm chí còn thường được so sánh với Hà Hồ. Sau khi chia tay Cường Đô La, Hạ Vi gần như "mất tích" khi hạn chế xuất hiện ở các sự kiện, cũng không có những hoạt động nghệ thuật nổi bật. Cô cũng hạn chế chia sẻ về cuộc sống của mình trên các trang mạng xã hội.

Trong ngày 14/2 năm 2019, Hạ Vi nhận được bó hoa rực rỡ từ bạn trai. Nữ diễn viên không hé lộ danh tính nửa kia. Đây được coi là lần công khai tình cảm đầu tiên của Hạ Vi sau chia tay Cường Đô La. Tuy nhiên, tấm ảnh này sau đó được gỡ bỏ. 3 năm sau chuyện tình cảm ồn ào với Cường Đô La, cuộc sống của Hạ Vi nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Người đẹp tỏ ra khá kín kẽ trong chuyện đời tư nhưng vẫn bị bủa vây bởi chuyện tình ái.