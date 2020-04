Đăng Khoa – anh trai của Cao Hữu Thiên (con nuôi của danh hài Hoài Linh) - thông tin về sức khoẻ của nam ca sĩ sau vụ tai nạn gây chấn thương sọ não, gãy xương hàm.

Cao Hữu Thiên, tên thật là Huỳnh Đức Nhật, được mọi người biết đến là con trai nuôi của danh hài Hoài Linh. Khác với Hoài Lâm, Cao Hữu Thiên có cuộc sống kín tiếng và ít xuất hiện trước truyền thông. Mới đây, thông tin nam ca sĩ gặp tai nạn nghiêm trọng khiến khán giả bàng hoàng.

Cao Hữu Thiên bên bố nuôi Hoài Linh.

Đăng Khoa - anh trai của Cao Hữu Thiên cho biết, Thiên bị tai nạn giao thông vào khoảng 23h ngày 19/4, trên đường Tạ Quang Bửu, Quận 8, TP.HCM. Thời điểm này, nam ca sĩ đi giao hàng bán online cho khách. Tai nạn khiến con nuôi Hoài Linh bị chấn thương sọ não, gãy xương hàm và xương gò má.

“Vì dịch Covid-19 nên Thiên không có show diễn. Em ấy ở nhà bán thêm đồ ăn online để kiếm thêm thu nhập. Thiên cũng kiêm luôn việc giao hàng. Khi sự việc xảy ra, công an đã liên lạc với người nhà và đưa Thiên vào bệnh viện gần nhất. Hiện Thiên đã qua cơn nguy kịch, gia đình đang bên cạnh em trong phòng hồi sức”, anh Khoa chia sẻ.

Cao Hữu Thiên là gương mặt nghệ sĩ trẻ có nhiều triển vọng.

Cũng theo anh Đăng Khoa, hiện gia đình đang rối bời vì lo lắng cho sức khỏe của Thiên. “Các bác sĩ đang tận tình cứu chữa cho Thiên. Theo thông tin ban đầu công an cung cấp thì Thiên bị té, đập đầu vào dải phân cách trên đường”, anh nói.

Sắp tới, Cao Hữu Thiên sẽ trải qua 2 ca phẫu thuật phần đầu và tái tạo xương hàm và hốc má. “Thiên bị chấn thương sọ não, gây nứt sọ, tụ máu bầm (nhỏ), trong 1 đến 2 ngày tới máu bầm to lên nên phải can thiệp mổ gấp. Do va đập mạnh, xương hàm Thiên đã gãy đôi, lệch hẳn về một bên, và vỡ xương gò má”, người nhà nam ca sĩ cho biết thêm.

Trước đây, Cao Hữu Thiên được biết đến với vai trò mẫu ảnh cho các tạp chí tuổi teen. Sau đó, vì đam mê ca hát, nên anh quyết tâm trở thành ca sĩ. Nếu như Hoài Lâm được Hoài Linh định hướng theo đuổi dòng nhạc trữ tình quê hương thì Cao Hữu Thiên được bố nuôi phát triển theo con đường nhạc trẻ. Về chuyên môn, Hoài Linh từng khẳng định con trai nuôi là một ca sĩ có triển vọng.

Năm 2014, Hoài Linh giới thiệu Cao Hữu Thiên với giám đốc sản xuất âm nhạc của “Gương mặt thân quen” để con trai nuôi được biểu diễn trong đêm chung kết. Tuy nhiên, giọng hát của Hữu Thiên gây nhiều tranh cãi. Hoài Linh khi ấy đứng ra nhận trách nhiệm, động viên con nuôi cố gắng trau dồi năng lực để theo đuổi đam mê.

(Theo Tiền Phong)