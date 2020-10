Diễn viên "Trói buộc yêu thương" chia sẻ cô và chồng cũ giữ mối quan hệ tốt sau chia tay. Cả hai cùng thống nhất trong việc nuôi dạy và chăm sóc con trai.

Đầu tháng 10, Trương Quỳnh Anh quay lại đường đua Vpop bằng sản phẩm âm nhạc kết hợp rapper PD Seven. Cùng thời điểm, cô góp mặt trong nhiều phim truyền hình, có thể kể đến như Đường về có nhau, Trói buộc yêu thương...

Trong cuộc trò chuyện với Zing, nữ ca sĩ trải lòng về những biến cố xảy đến với cô thời gian qua. Giọng ca sinh năm 1988 không ngại nhắc về Tim và mối quan hệ của cả hai sau 2 năm đường ai nấy đi.

"Đây là thời gian tôi tìm lại chính mình đã đánh mất suốt 10 năm qua", cô nhấn mạnh.

"Tôi không so sánh mình với các ca sĩ trẻ"

- Điều gì khiến chị quay lại với âm nhạc sau thời gian dài tập trung cho phim ảnh?

- Tôi rất vui vì sau thời gian dành tâm sức cho công việc diễn xuất, được trở lại với âm nhạc - đam mê từ bé của bản thân. Điều khiến tôi hạnh phúc nhất là những tin nhắn chúc mừng, động viên của đồng nghiệp, khán giả cho sự trở lại lần này.

Mọi người hỏi tôi có hài lòng với sản phẩm lần này không thì câu trả lời là chưa. Tôi còn mong muốn nhiều hơn thế. Tuy nhiên, nếu đặt trong tương quan với số tiền mình bỏ ra đầu tư thì MV đã đi đúng quỹ đạo và con đường bản thân đặt ra từ trước.

Trương Quỳnh Anh chia sẻ đây là thời gian cô tập trung cho âm nhạc. Ảnh: Phương Lâm.



- Chị kỳ vọng gì cho sự trở lại lần này?

- Tôi không nghĩ sản phẩm của mình sẽ thành hit. Tôi chỉ nghĩ đây là một sản phẩm đánh dấu sự trở lại của mình với âm nhạc. Tôi muốn đây là que thử biểu để đo lường sự yêu thích và lượng khán giả riêng của mình để tiếp tục đi.

Nếu nói ca sĩ không quan tâm đến view thì không đúng lắm. Nhưng tôi thấy lượt view cho bài hát của mình tỷ lệ thuận với mức đầu tư ban đầu. Bản thân tôi không đưa sản phẩm của mình để so sánh với những MV được đầu tư tiền tỷ của ca sĩ trẻ khác.

Hơn 10 năm tham gia nghệ thuật, chưa bao giờ tôi đưa mình ra so sánh với các nghệ sĩ khác. Nếu cứ mải so sánh, tôi sẽ bị áp lực, mệt mỏi, dần dần không được sống với chính mình. Tôi chỉ so sánh các sản phẩm của mình theo thời gian. Nếu MV sau mà số người quan tâm hơn sản phẩm trước thì đó đã là thành công.

Tôi nghĩ bản thân cứ cô gắng làm những gì tốt nhất bằng tất cả tâm huyết, nỗ lực, đam mê thì sẽ có kết quả tốt. Ông trời không bao giờ phụ người có tâm.

- Trương Quỳnh Anh thấy bản thân đã thực sự thay đổi chưa, đặc biệt về giọng hát?

- Thật ra, tôi không biết cách để làm hài lòng tất cả. Tôi chỉ đang làm những thứ phù hợp với đối tượng khán giả yêu thích mình. Đối với những người không thích mình, dù bạn làm cách gì họ cũng không thay đổi đâu.

Tôi không muốn mọi người chỉ nghĩ đến Quỳnh Anh với những bản ballad sầu muộn. Tôi muốn thử sức với những phong cách âm nhạc vui tươi, trẻ trung, hiện đại. Nó tương đồng với hình ảnh hiện tại của tôi ở ngoài đời.

Tôi đã trải qua những giai đoạn biến cố, mệt mỏi, buồn bã nhiều năm qua. Đây là lúc bản thân yêu đời, lạc quan hơn bao giờ hết nên tôi muốn sản phẩm âm nhạc cũng ghi lại cảm xúc của mình.

Về những bình luận chê giọng hát thì tôi sẽ để tâm chứ không hoàn toàn bác bỏ. Mọi người góp ý mà, mình phải ghi nhận để hoàn thiện hơn.

Thời gian qua, tôi tham gia nhiều bộ phim. Từ giờ đến cuối năm, tôi xác định toàn tâm cho âm nhạc. Trong một khoảng thời gian dài không tham gia vào đời sống âm nhạc, giọng hát của tôi không tốt như trước. Là một ca sĩ, tôi luôn quan trọng nhất là giọng hát. Hiện, tôi tập trung cho việc học luyện thanh trở lại.

Giọng ca sinh năm 1988 giữ được vẻ ngoài xinh đẹp, trẻ trung. Ảnh: Phương Lâm.



- Nếu được, chị sẵn sàng bỏ tiền tỷ ra đầu tư cho một MV như xu thế hiện nay chứ?

- Nếu bây giờ tôi 20 tuổi, độc thân thì sẵn sàng chơi lớn, đầu tư tiền tỷ cho sản phẩm của mình. Nhưng bây giờ tôi có gia đình, con trai nên mọi chuyện phải tính toán kỹ càng. Một tỷ đồng có thể mua được cả căn nhà rồi.

Tôi cũng quan sát thị trường âm nhạc Việt Nam mấy năm trở lại đây, không phải MV nào tiền tỷ cũng được quan tâm. Nhiều sản phẩm chỉ quay đơn giản nhưng vẫn thành công. Một ca khúc để thành "hit" cần nhiều yếu tố và có cả sự may mắn trong đó.

- Trong vài năm qua, âm nhạc Việt Nam thay đổi và phát triển rất nhiều, chị có sợ mình bị thụt lùi, không bắt kịp dòng chảy đó?

- Trong nghệ thuật không phân biệt về độ tuổi, có chăng thì sự già trẻ ở tâm hồn. Mọi người thường nói tôi có tâm hồn mộng mơ, lãng mạn. Tôi cũng thấy mình như một cô gái 20 tuổi (cười).

Chê diễn xuất khi xem vài tập phim là thiếu công bằng

- "Cô gái 20 tuổi" Quỳnh Anh muốn mọi người định hình mình là một ca sĩ hay diễn viên?

- Tôi luôn cân bằng cả hai. Mọi người muốn gọi tôi là diễn viên hay ca sĩ đều được. Chỉ cần khán giả nhớ tới tên Trương Quỳnh Anh là đủ vui rồi.

- Tại sao chị không tập trung để làm tốt nhất một thứ?

- Tại sao cứ đóng khung mình trong một lĩnh vực nếu diễn viên hay ca sĩ đều là những thứ mà tôi làm tốt nhất. Quan trọng tôi phân bổ thời gian hợp lý ở từng thời điểm. Ví dụ từ đầu năm đến giờ, tôi dành hết thời gian cho phim ảnh. Từ thời điểm này đến cuối năm, tôi toàn tâm cho âm nhạc. Tôi không để hai công việc lẫn lộn, ảnh hưởng tới nhau.

Cô chia sẻ bản thân không gặp khó khăn khi đóng những cảnh khóc. Ảnh: Phương Lâm.



- Trước những ý kiến chê bai về diễn xuất, chị nghĩ gì?

- À, bạn đang nhắc đến vai Phương trong phim Trói buộc yêu thương phải không. Tôi có đọc được những bình luận rằng mình làm không tốt ở những cảnh diễn về nội tâm nhân vật.

Khán giả chỉ xem vài tập đầu để đánh giá diễn xuất của một diễn viên là không công bằng. Ở những tập về sau, vai diễn của tôi sẽ dần dần được bóc tách. Mọi người sẽ hiểu vì sao ở những cách khóc mà tôi không khóc, chỉ có thể nén nước mắt vào trong.

Trước đây, tôi thường đóng những vai có số phận bi đát là một cô gái mít ướt hoặc bị ức hiếp. Vì thế, việc thể hiện những cảnh khóc đối với tôi không có gì khó khăn.

Trong Trói buộc yêu thương, tôi một mình đảm nhận hai nhân vật: cô chị Mai Phương hiền lành, trầm tính; em gái Hà Phương thích ăn chơi, quậy phá, hay vào quán bar, nghe nhạc xập xình. Tôi gặp khó khăn khi vào vai Hà Phương. Vì ngoài đời, tôi sống khép kín và ít đi chơi nên thiếu trải nghiệm.

Để có thể hoàn thành tốt vai cô gái ăn chơi, quậy phá, tôi phải suy nghĩ nhiều. Tôi tập quan sát cách bạn mình đi lên bar uống rượu ra sao, nhảy nhót, nói năng... để thể hiện rõ nét nhân vật của mình.

Tôi quan niệm khi một sản phẩm ra mắt khán giả, việc nhận nhiều ý kiến khen chê trái chiều là điều may mắn cho ê-kíp và diễn viên. Họ sẽ lấy lời khen làm động lực còn những góp ý sẽ rút kinh nghiệm nên điều đó rất bình thường.

- Theo thông tin, chị được mời vào vai chính trong dự án này vì một diễn viên bỏ vai?

- Đúng rồi. Một diễn viên đã không thể tham gia phim vì chuyện cá nhân nên hãng phim đã mời tôi tham gia. Tôi không quan trọng việc được mời hay thế vai. Có thể đó là duyên mà Tổ nghề đã ban tặng. Tôi quan niệm những gì xảy ra trong cuộc đời này đều là chữ duyên. Vì thế, tôi tập trung hoàn toàn vào vai diễn của mình mà bỏ qua những thứ râu ria xung quanh.

Trở thành diễn viên không phải là mơ ước từ nhỏ của tôi. Tuy nhiên, khi được trải nghiệm với công việc diễn viên, tôi thấy cuộc sống mình phong phú và nhiều màu sắc hơn.

Mỗi nhân vật mang đến cho bản thân nhiều bài học, câu chuyện. Nó như những liều thuốc an thần, giúp tới vượt khỏi những biến cố, khó khăn trong cuộc sống. Tôi bớt suy nghĩ tiêu cực khi hóa thân thành nhân vật khác nhau trong các bộ phim.

"Tôi yêu điên cuồng, sẵn sàng đâm đầu vào tường"

- Cuộc sống chỉ xoay quanh công việc và con trai, chị có thấy trống trải, cô đơn mỗi khi trở về nhà?

- Tôi có rất ít bạn bè. Tôi cũng khá khó tính khi chọn bạn để chơi. Quan điểm của tôi là thà ít bạn nhưng chất lượng còn hơn đông, đến khó khăn thì không có ai bên cạnh.

Ngoài trợ lý, tôi chỉ vài người chị lớn tuổi làm bạn. Họ là những người có nhiều kinh nghiệm về chuyện tình cảm, công việc, con cái và đưa ra nhiều lời khuyên hữu ích cho mình khi cần. Tôi thấy vậy là đủ.

Tôi hài lòng với cuộc sống của mình, không thấy cô đơn.

Trương Quỳnh Anh và Tim giữ mối quan hệ tốt sau ly hôn. Ảnh: Phương Lâm.

- Sau ly hôn, chuyện tình cảm của Tim vẫn là đề tài bàn tán trên mạng. Chị phản ứng ra sao trước những tin đồn chồng cũ có người mới?

- Mối quan tâm của tôi và anh Tim hiện giờ là bé Sushi. Cả hai cùng thống nhất trong việc chăm lo cho bé. Sau những biến cố, chúng tôi là bạn bè và vẫn thường xuyên liên lạc. Còn những vấn đề của cá nhân anh ấy thì tôi không can thiệp hay để ý.

Có lần, anh Tim nói với Sushi là thương và sợ con buồn nên không có người mới đâu.

- Về phần chị thì sao? Hay cũng vì thương con nên không dám mở lòng với người mới?

- Đối với tôi, chuyện thương con và có một người khác yêu mình là hai phạm trù khác nhau. Ở thời điểm này, Sushi còn quá nhỏ nên có thể giải thích con không hiểu.

Đến một lúc nào đó, khi con đã lớn, tôi sẽ nói với bé việc một người đàn ông nào đó yêu mẹ và chuyện mẹ thương con là khác nhau. Con là điều quý giá nhất, không ai có thể san sẻ tình cảm của tôi dành cho con.

Trước đây, tôi và anh Tim gặp nhau không thoải mái vì còn những hờn giận, trách móc. Bây giờ, tôi bỏ qua tất cả và thấy lòng mình nhẹ nhàng hẳn.

- Khi cả hai đã vượt qua khó khăn hậu chia tay và xem nhau như bạn bè, chị có thể chia sẻ về nguyên nhân ly hôn?

- Những chuyện này tôi xin phép được giữ kín. Bây giờ, tôi đang bình yên, hạnh phúc, vậy là đủ rồi.

Anh Tim giờ cũng thay đổi nhiều, dành thời gian cho con. Lúc rảnh rỗi, anh ấy đọc sách, nghe Kinh phật.

- Về phía mình, có lúc nào chị nghĩ sẽ quay lại với người cũ?

- Thời gian này, tôi tập trung cho con trai và công việc. Vào dịp cuối tuần hay lễ Tết, tôi và anh Tim cùng nhau đưa con đi chơi, du lịch. Tôi thấy vậy là vui rồi. Còn chuyện cả hai có quay lại với nhau trong tương lai thì không đoán được. Hiện tại, tôi chưa muốn tái hợp.

- Trương Quỳnh Anh từng chia sẻ khi yêu, chị rất cuồng nhiệt, yêu đâm đầu vào tường. Sau đổ vỡ, chị có thay đổi cách yêu?

- Tôi sẽ không thay đổi đâu. Khi yêu, tôi luôn dành cho đối phương toàn bộ tình cảm của mình và ngược lại. Tôi không cần một người giàu có, đẹp trai, chỉ cần có duyên. Điều quan trọng, trong mắt họ chỉ thấy Trương Quỳnh Anh là đẹp nhất. Nếu gặp người như vậy, tôi sẽ yêu. Tuy nhiên, hiện tại thì tôi chưa tìm được ai như vậy (cười).

