Động thái mới này của Vin Diesel đặt dấu chấm hết cho đồn đoán anh và Dwayne Johnson "không đội trời chung".

Sau nhiều đồn đoán Vin Diesel và Dwayne Johnson mâu thuẫn cực điểm, mới đây Vin Diesel công khai đề nghị Dwayne “The Rock” Johnson quay lại loạt phim Fast & Furious bất chấp khác biệt của cả hai. “Anh bạn nhỏ Dwayne… đã đến lúc rồi. Cả thế giới đang chờ phần cuối Fast 10”, nam diễn viên 54 tuổi viết trên Instagram đêm 7/11 (giờ Việt Nam). Cùng với đó Vin Diesel chia sẻ hình ảnh của anh và Dwayne Johnson trong phần 5 loạt Fast & Furious.

Vin Diesel, Dwayne Johnson trong 'Fast 5'

“Cậu biết đấy, lũ trẻ nhà tôi rất thích gọi chú Dwayne ở nhà. Không cần phải đợi đến ngày giáng sinh sắp tới để gửi đi lời ước bởi thời khắc đó tới rồi. Cả di sản Fast & Furious đang đợi cậu”, Diesel viết thêm.

Anh cũng tiết lộ rằng vai Hobbs của Dwayne Johnson đóng vai trò quan trọng trong phần phim thứ 10. Trước đó, nam diễn viên 49 tuổi từng góp mặt trong Fast Five (2011), Fast & Furious 6 (2013), Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw (2019). Tuy nhiên, hồi giữa năm anh tuyên bố sẽ không bao giờ vào vai Hobbs nữa.

Vin Diesel và Dwayne Johnson

"Tôi chúc họ sẽ làm tốt Fast 9, chúc phần 10, phần 11 và các phần tiếp theo của Fast & Furious sẽ gặp nhiều may mắn mà không có tôi", Dwayne Johnson chia sẻ với tờ The Hollywood Reporter hồi tháng 7/2021. Do vậy động thái của Vin Diesel khi viết lên mạng xã hội được cho là nhằm tác động để thay đổi quyết định của Dwayne Johnson.

"Tôi thề là chúng ta sẽ mang đến tập phim hay nhất, cũng là tập cuối của loạt phim.... Tôi nói ra điều này với tất cả tình cảm của mình. Cậu phải xuất hiện đi, đừng rời loạt phim vì cậu có vai trò rất quan trọng. Vai Hobbs không thể giao cho người khác đóng. Tôi hy vọng cậu sẽ nắm lấy cơ hội này và hoàn thành sư mệnh của mình", Vin Diesel viết trên Instagram có hơn 76 triệu người theo dõi.

Tuy vậy Dwayne Johnson hiện vẫn chưa lên tiếng phản hồi.

