Kết hôn cùng diễn viên Quý Bình, doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền nhận nhiều sự chú ý, soi xét từ truyền thông lẫn dư luận. Thế nhưng chị tỏ ra bình thản, không áp lực bởi tin tưởng vào chồng và cuộc hôn nhân của hai người.

Quý Bình giúp tôi tin vào tình yêu sau những vấp ngã

- Cơ duyên nào đưa anh chị gặp nhau và nên nghĩa vợ chồng?

Có những khoảnh khắc đáng nhớ của cuộc đời khiến tôi phải nhớ mãi. Anh Bình từng là ca sĩ khách mời trong một sự kiện ở Phú Quốc do công ty tôi tổ chức.

Lần đầu gặp anh, tôi bị thu hút bởi giọng hát và vẻ ngoài nam tính, hiền lành. Thế nhưng để nghĩ đến chuyện làm quen tôi không dám. Sau một thời gian nói chuyện, tìm hiểu, giữa chúng tôi nảy sinh tình cảm như một nhân duyên định sẵn. Khó để xác định ai là người chủ động trong mối quan hệ này. Tình cảm xuất phát từ cả hai phía nên tôi và anh Bình đều cố gắng vun đắp đến hôm nay.

Doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền - bà xã Quý Bình là tổng giám đốc một công ty bất động sản. Từ khi yêu nhau, chị đứng sau hỗ trợ, định hướng công việc cho chồng.

- Điều gì ở Quý Bình khiến chị tin tưởng và chọn là người đàn ông gắn bó suốt đời?

Tôi yêu anh vì sự chân thành, thẳng thắn và mộc mạc. Chính những tính cách của anh Bình phải khiến cho một người phụ nữ ngoài thương trường như tôi phải nể phục. Anh không đi theo con đường kinh doanh, nhưng tôi vẫn thấy mình thấp hơn anh một cái đầu.

Trong hành trình đi tìm hạnh phúc đời mình, tôi cũng có những vấp ngã, nỗi niềm riêng. Nhưng có một điều chắc chắn, chính anh Bình là người giúp tôi tin vào tình yêu, tin vào bản thân.

- Quý Bình bảo anh thấy may mắn vì cưới được vợ xinh đẹp, tâm lý và tài giỏi. Chị cảm nhận thế nào nghe những lời khen đó từ ông xã của mình?

Có lẽ khi yêu người ta luôn muốn dành những lời ngọt ngào âu yếm cho đối phương. Có thể vì quá thương nên anh Bình cảm thấy bà xã đẹp chứ tôi không dám nhận mình đẹp.

Tôi nói thế không phải vì tự ti, bởi người ta thường có câu “Có thể bạn không đẹp với mọi người nhưng bạn chỉ cần đẹp trong mắt ở một người là đủ” nên khi nghe những điều anh nói về mình như thế, tôi rất xúc động. Đặc biệt khi được chồng thương vì tính cách hay một điều gì ở mình, tôi càng phải trân trọng và ý thức phát huy. Điều tôi cảm thấy ấm áp nhất là cho dù ở đâu, làm gì anh đều nghĩ tới và yêu thương vợ.

- Làm vợ của người nổi tiếng sẽ luôn nhận được sự chú ý kém theo bàn tán từ dư luận. Chị liệu đã chuẩn bị tinh thần cho mình điều này?

Tôi không nghĩ làm vợ của một người nổi tiếng là áp lực. Bản thân tôi khi bắt đầu mối quan hệ này đã hiểu và chấp nhận những điều đó mới chọn anh. Hơn thế, tôi còn cảm thấy vui mừng vì anh được quan tâm bởi một diễn viên sự chú ý của khán giả là cần thiết. Nếu không có những điều đó chắc chắn nghề nghiệp sẽ rất vô vị, nhạt nhòa.

Chúng tôi yêu thương và vun đắp cho gia đình, nhưng trong công việc cả 2 đều có sự cạnh tranh riêng. Anh ấy có những thành công nhất định với những dự án, sản phẩm của mình. Riêng tôi, bên cạnh cố gắng thể hiện bản thân thật tốt với gia đình hai bên trong công việc tôi cũng phải phấn đấu để đạt những thành công riêng không phụ lòng anh. Có như vậy tôi mới tự tin khẳng định “Mình xứng đáng là vợ Quý Bình”.

Quý Bình cưới tôi không phải bởi ngoại hình!

- Chị làm kinh doanh, tính chất công việc đòi hỏi sự lý trí, nguyên tắc, anh lại làm nghệ thuật sẽ có sự nhạy cảm. Sự khác biệt ngành nghề, tính cách hẳn cũng khiến vợ chồng chị đôi lần mâu thuẫn?

Mọi người hay lầm tưởng tôi và anh có nhiều sự khác biệt trong tính cách. Thế nhưng thực tế hoàn toàn trái ngược. Dù là người khá mạnh mẽ trong công việc nhưng tôi lại người nhiều cảm xúc, tình cảm hơn Quý Bình. Ngược lại, anh ấy lại là người quyết đoán, cứng rắn hơn tôi trong cuộc sống.

Có lẽ vì anh thương tôi nên có nói sẽ thay đổi tính cách vì vợ. Nhưng tôi thật sự không mong muốn điều đó, bởi như thế sẽ không còn là anh nữa. Suốt một năm qua, chính bởi những quy tắc, tính kiên định của chồng cũng ảnh hưởng và giúp tôi thay đổi tích cực hơn trong cuộc sống.

- Ông xã là một người nổi tiếng, đẹp trai lại đào hoa. Chị có lo lắng sẽ bị so sánh về mối quan hệ này?

Nếu tôi có những suy nghĩ như thế đã không có hôn lễ diễn ra. Khi ông xã của mình được khen đẹp trai, tài giỏi tôi càng phải làm hãnh diện vì lấy được một người chồng như thế chứ.

Tôi nhận thấy không có gì khác biệt so với lúc chúng tôi mới yêu nhau. Ngày trước anh quan tâm, chu đáo với tôi, bây giờ vẫn vậy. Thậm chí tôi còn cảm thấy vui hơn nhiều so với lúc yêu. Dù bận rộn với công việc nhưng chúng tôi luôn sắp xếp dành cho nhau những quỹ thời gian do chuyện hẹn hò, đi chơi cùng gia đình hai bên.

- Kết hôn ở tuổi không còn trẻ, chị ý thức vun vén hạnh phúc gia đình mình ra sao?

Chúng tôi thích cuộc sống bình dị sau giờ làm việc. Thay vì những buổi tối hẹn hò ở một quán ăn nào đó, vợ chồng sẽ chọn cách tự nấu ăn tại nhà. Khi anh Bình đi làm về sẽ ăn cơm tôi nấu hoặc tôi bận thì anh Bình sẽ vào bếp. Chúng tôi thích dành cho nhau những khoảnh khắc nhẹ nhàng như tưới cây, chăm sóc cây cảnh hay cùng nhau dạo phố... như thế là vui rồi. Mỗi tháng, chúng tôi cũng sẽ lên lịch và sắp xếp ngày nghỉ cùng nhau. Cả 2 sẽ đi du lịch và hẹn hò riêng tư để lưu giữ thật nhiều kỷ niệm.

- Về phía mối quan hệ gia đình chồng hẳn cũng khiến chị phải lưu tâm đến?

Tất nhiên phải cố gắng cân bằng mọi thứ thật tốt. Nhưng tôi may mắn có gia đình chồng yêu thương và thông cảm. Chính vì thế tôi không bị áp lực chuyện làm con dâu phải thế này, thế kia. Nhớ lại ngày đầu tiên về thăm gia đình anh, tôi chẳng thấy có gì hồi hộp bởi mọi người trong gia đình rất thân thiện.

Tôi nghĩ, mình cứ đối đãi với mọi người bằng tình cảm chân thành chắc chắn sẽ được đền đáp. Tôi xem bố mẹ và các chị em của anh Bình như những người thân ruột thịt của mình. Cũng như mẹ anh Bình ngay lần đầu gặp gỡ tôi đã cảm nhận được sự trìu mến, yêu thương bà dành cho như một người con gái ruột.

- Quý Bình điển trai, phong độ và đào hoa. Tính chất công việc diễn viên tiếp xúc nhiều bạn diễn nữ. Hẳn chị đôi lúc cũng sẽ có những sự lăn tăn, dao động trong tâm lý?

Là một người vợ tôi phải có sự thông cảm cho nghề nghiệp của chồng. Thấy chồng vất vả với công việc tôi càng thấy thương nhiều hơn. Cơ hội trong nghề đâu phải lúc nào cũng đến. Anh có những dự án, hợp đồng phim tôi càng mừng cho anh chứ không nghĩ phải tủi thân hay ghen tuông.

Yêu là phải có những cảm xúc ghen chứ, nhưng cách thể hiện sự ghen tuông của mình phải có giới hạn. Không nên làm cho đối phương phải cảm thấy ngột ngạt trong chính mối quan hệ tình cảm. Ví dụ khi anh đứng hát trên sân khấu, những cử chỉ tương tác bạn diễn tất nhiên phải có. Anh đang sống với nghệ thuật và những điều đó làm nên thành công trong công việc.

Còn tôi đã xác định đi cùng anh ấy suốt đời chỉ cần cả 2 sống hạnh phúc thì ngày nào cũng là trăng mật. Vả lại, yêu thương không phải cứ gặp mặt nhau hoài là sẽ hạnh phúc.

Sau khi thông báo kết hôn, thông tin bà xã Quý Bình nhận không ít chú ý từ dư luận. Có không ít những ý kiến đánh giá, nhận xét chị có quan tâm những điều đó?

Chuyện anh Bình bất ngờ thông báo đám cưới gây không ít tò mò với khán giả, nhưng đây cũng là điều hiển nhiên. Tôi vẫn dành thời gian để đọc các bài báo viết về vợ chồng mình. Thế nhưng với những bình luận khen chê tôi không chú tâm bởi không muốn mình bị xoáy sâu vào những câu chuyện, nhìn nhận của người khác.

Tôi chỉ muốn làm một người phụ nữ giản đơn trong mắt anh Bình. Trước khi kết hôn, anh ấy đã trấn an trước những điều này nên tôi hiểu và thông cảm mọi thứ.

Vợ chồng Quý Bình có 3 năm bên nhau trước khi quyết định "về chung một nhà".



Tuấn Chiêu

Ảnh Minh Tuyền