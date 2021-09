Sau khi xác nhận đóng cặp với Lee Jong Suk trong phim Big Mouth, mới đây Yoona tiếp tục được thông báo sẽ góp mặt cùng Kim Seon Ho trong phim mới.

Ngày 13/9, thông tin Yoona nhóm SNSD và Kim Seon Ho sẽ đóng hai vai chính trong phim mới mang tên 2 O’Clock Date đã khiến người hâm mộ xôn xao.

2 O’Clock Date thuộc thể loại hài lãng mạn, kể về một phụ nữ đang giữ một bí mật lớn cùng người đàn ông sống ở tầng trên. 2 O’Clock Date xoay quanh những câu chuyện hàng ngày xảy ra khi hai người hàng xóm liên tục gặp nhau.

Yoona và Kim Seon Ho đã gặp nhau và cùng làm MC cho Lễ hội âm nhạc MBC 2020 nhưng 2 O’Clock Date sẽ là dự án phim đầu tiên đánh dấu sự kết hợp của cặp đôi.

Bộ phim do Lee Sang Geun (phim EXIT: Lối thoát trên không) đạo diễn, khởi quay vào tháng 3/2022.

Yoona sinh năm 1990, là thành viên của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc SNSD. Bên cạnh sự nghiệp ca hát, Yoona ghi dấu ấn khá đậm nét trong lĩnh vực diễn xuất. Một số bộ phim cô từng tham gia như: Em là định mệnh của đời anh, Mật danh K2, Anh chàng lọ lem, Lối thoát trên không… Ngày 1/9, truyền thông Hàn đưa tin nữ diễn viên sẽ vào vai vợ của Lee Jong Suk trong dự án phim mới thuộc thể loại pháp lý mang tên Big Mouth.

Kim Seon Ho sinh năm 1986, hiện đang là một trong những nam diễn viên được yêu thích nhất ở thời điểm hiện tại. Anh từng tham gia khá nhiều phim truyền hình như: You drive me crazy (Tôi phát điên), Welcome to Waikiki 2 (Chào mừng bạn đến với Waikiki 2)... nhưng phải đến Start up (Khởi nghiệp) khởi chiếu năm 2020, tên tuổi của Kim Seon Ho mới đến gần hơn với công chúng. Thừa thắng xông lên, nam diễn viên tiếp tục góp mặt trong bộ phim đang gây sốt mang tên Hometown Chachacha.

Yoona trong phim 'EXIT'

Phương Linh (Theo Soompi)