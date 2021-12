Từ một “công chúa Disney”, ở tuổi 25, Zendaya đã trở thành gương mặt trẻ vô cùng được khao khát, từng bước xây dựng vị thế vững chắc giữa Hollywood phồn hoa.

Sao nhí nổi bật của Disney

Xuất thân từ “nhà Chuột” với công thức mẫu mực từng tạo nên những Miley Cyrus, Selena Gomez hay Demi Lovato, cô nàng Zendaya không chỉ thành công phá vỡ những khuôn mẫu mà còn từng bước tự xây dựng hướng đi táo bạo nhưng cũng đầy thông minh, mang đến hình ảnh một “công chúa Disney” tự tin, mạnh mẽ và bản lĩnh hiếm thấy. So với những đàn chị bước ra từ Disney, Zendaya có thể nói là gương mặt có sự nghiệp điện ảnh thành công nhất tính đến thời điểm hiện tại.

Năm 2009, mẫu nhí 13 tuổi Zendaya tham gia thử vai cho series mới Shake It Up của Disney Channel với vai diễn nhân vật nữ chính CeCe Jones. Tuy nhiên, vai diễn CeCe Jones sau đó được giao cho Bella Thorne, còn Zendaya được chọn vào vai bạn thân của CeCe Jones - Rocky Blue.

Mặc dù bộ phim thường được quảng bá là “hai nữ chính”, tuy nhiên không khó để thấy vai trò của CeCe Jones trong phim có phần nhỉnh hơn so với Rocky Blue, các đề cử của Shake It Up cho vai nữ chính tại các lễ trao giải cũng thường được trao cho vai diễn của Bella Thorne. Rocky Blue của Zendaya lúc bấy giờ phần nào vẫn gây ấn tượng như một “sidekick” - nhân vật phụ có vai trò và sự gắn bó sâu sắc nhất với nhân vật chính - như những gì Emily Osment của Hannah Montana hay Tiffany Thornton của Sonny With A Chance từng thể hiện.

Ra mắt vào thời điểm thế hệ vàng Miley Cyrus, Selena Gomez và Demi Lovato khép lại hành trình của họ tại “nhà Chuột”, hai cô nàng Bella Thorne và Zendaya được truyền thông ca ngợi là “thế hệ công chúa Disney tiếp theo”, kỳ vọng họ sẽ tiếp nối được những gì các đàn chị để lại. Shake It Up là một thành công lớn vào thời điểm mới khởi chiếu, tên tuổi hai cô nàng cũng lên như diều gặp gió.

Cần mẫn như một cô ong chăm chỉ với Shake It Up và hàng loạt dự án khác, đặc biệt là ngôi vị Á quân trong Dancing with the Stars, Zendaya từ một sidekick đã có được series của riêng mình - K.C Undercover vào năm 2014. Không chỉ đóng chính, Zendaya còn trực tiếp tham gia quá trình chế tác K.C Undercover với tư cách nhà đồng sản xuất. Zendaya là người có ảnh hưởng sâu sắc đến việc định hướng hình tượng và tính cách của nữ chính K.C Cooper, biến cô nàng điệp viên trở nên mạnh mẽ và thú vị hơn rất nhiều so với kế hoạch ban đầu của Disney. Tuy không đạt thành công như mong đợi, K.C Undercover cũng là một dấu mốc đánh dấu những nỗ lực của Zendaya bắt đầu từng bước được ghi nhận.

Bước ngoặt đổi đời đến cùng loạt phim đình đám

Năm 2016, Zendaya tham gia bộ phim điện ảnh đầu tiên trong sự nghiệp. Cô vào vai nữ sinh học cùng lớp với nhân vật nam chính, một cô nàng lập dị, một con mọt sách chính hiệu. Khi đi casting, Zendaya chỉ nghĩ đó là một bộ phim học đường bình thường. Cô không ngờ đó lại là bom tấn MCU Spider-Man: Homecoming.

Hiện Zendaya có tới hai bom tấn ra rạp là 'Dune' và 'Spider-Man: Far From Home'.

Ra rạp vào mùa hè 2017, Spider-Man: Homecoming thu về gần 900 triệu USD trên toàn cầu, đưa tên tuổi Tom Holland và Zendaya bùng nổ với khán giả đại chúng, đặc biệt là nhóm khán giả trẻ. Cho dù đất diễn không đáng là bao so với Tom Holland, màn trình diễn của Zendaya vẫn được đánh giá cao.

Năm 2019, cô tiếp tục trở lại trong phần 2 của loạt phim Spider-Man: Far From Home. Với doanh thu toàn cầu vượt mốc tỷ USD, hai cái tên Tom Holland và Zendaya còn bùng nổ hơn so với những gì diễn ra hai năm trước. Loạt phim Spider-Man không chỉ mang đến cho Zendaya tương lai sáng rực rỡ trong sự nghiệp diễn xuất mà còn cho cô mối tình đẹp với chàng “Nhện nhọ” Tom Holland, cả trong phim và ngoài đời.

Zendaya và bạn trai Tom Holland trong buổi ra mắt 'Spider-Man: Far From Home' tại Mỹ.

Cùng trong năm 2017, Zendaya còn có một tác phẩm khác là The Greatest Showman, bên cạnh dàn sao nổi tiếng Hugh Jackman, Zac Efron và Rebecca Ferguson. Bộ phim khá thành công về mặt thương mại khi thu về gần 500 triệu USD trên toàn cầu, rất có sức hút với khán giả đại chúng.

Trong The Greatest Showman, Zendaya đóng cặp với Zac Efron - nam diễn viên cũng xuất thân từ Disney Channel với loạt phim High School Musical đình đám. Màn kết hợp của hai ngôi sao “nhà Chuột” có sự nghiệp điện ảnh phát triển nhất nhận được đánh giá vô cùng tích cực từ giới phê bình và khán giả. Bản nhạc phim Rewrite the Stars mà Zac Efron và Zendaya thể hiện trong phim cũng đạt vị trí cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc. Năm 2017 quả thực là một năm bước ngoặt trong sự nghiệp Zendaya.

Biểu tượng thời trang toàn cầu

Sau thành công của loạt phim Spider-Man hay The Greatest Showman, Zendaya vẫn chăm chỉ hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh khi tham gia lồng tiếng cho nhiều phim hoạt hình. Các vai diễn của Zendaya cũng có sự thay đổi đáng kể, đánh dấu sự trưởng thành trong hình tượng và diễn xuất của cô.

Năm 2019, Zendaya xuất hiện trong series Euphoria của kênh HBO với vai diễn Rue - một nữ sinh nghiện ngập vật lộn để tìm thấy vị trí của mình trong cuộc sống. Kể câu chuyện về người trẻ thông qua những khía cạnh đầy gai góc và tranh cãi, Euphoria nhận được đánh giá rất cao từ giới chuyên môn nhờ sự táo bạo của mình. Diễn xuất của dàn diễn viên mà đặc biệt là Zendaya, cũng là điểm sáng của phim.

Với Euphoria, Zendaya đã vinh dự mang về tượng vàng Primetime Emmy ở hạng mục Diễn viên nữ xuất sắc nhất. Đầu năm 2021, Zendaya tham gia Malcolm & Marie, bộ phim tâm lý được đánh giá cao.

Cuối năm 2021, Zendaya trở lại trong Dune (Dune: Hành tinh cát) của đạo diễn Denis Villeneuve, nơi cô sẽ hợp tác cùng nam diễn viên Timothée Chalamet - chàng “Nhện nhọ” hụt của loạt phim Spider-Man. Tham gia một bom tấn khoa học - viễn tưởng với dàn sao đình đám Hollywood như: Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Stellan Skarsgard và Jason Momoa là một điều tuyệt vời với gương mặt trẻ Zendaya.

Tạo hình của Zendaya trong phim 'Dune' (Hành tinh cát).

Trong Dune - 1 trong 10 phim hay nhất năm 2021 theo bình chọn của Viện phim Hoa Kỳ (AFI) Zendaya sẽ hóa thân vào vai Chani - cô nàng người Fremen rắn rỏi, mạnh mẽ, người luôn xuất hiện trong giấc mơ của Paul (Timothée Chalamet) và kể với anh về hành tinh Arrakis. Theo những thông tin được tiết lộ, bom tấn Dune rất có thể sẽ có phần tiếp theo, với cốt truyện tập trung nhiều hơn vào nhân vật Chani của Zendaya.

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Zendaya cũng ghi dấu ấn đậm nét trong lĩnh vực thời trang - làm đẹp. Ở tuổi 16, cô đã tự thiết kế dòng sản phẩm thời trang riêng, lấy cảm hứng từ những bộ trang phục của mình trong Shake It Up với tên gọi The Shake It Up Clothing Line by Zendaya, và sau đó là thương hiệu Daya by Zendaya riêng.

Năm 22 tuổi, Zendaya cũng trở thành gương mặt đại diện trẻ tuổi nhất của thương hiệu mỹ phẩm Lancôme nhờ vào hình ảnh năng động và cá tính của mình. Những bộ trang phục Zendaya diện lên thảm đỏ liên tục gây bão, các nhà mốt hàng đầu khao khát được cô nàng lựa chọn trong những lần xuất hiện.

Gần đây nhất, trong sự kiện quảng bá Dune tại LHP Venice, Zendaya với chiếc đầm Balmain và dây chuyền ngọc lục bảo “rắn mẹ” từ nhà Bvlgari trở thành tâm điểm của giới truyền thông.

Zendaya sinh năm 1996, sở hữu chiều cao 1m78 và gắn liền với thương hiệu thời trang sexy trên thảm đỏ.

Quỳnh An