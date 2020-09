Việc trở thành Chủ tịch Hiệp hội các Nhà thiết kế thời trang Đông Nam Á là một vinh dự rất lớn không chỉ dành cho cá nhân bà Trang Lê mà còn đối với cả nền thời trang Việt Nam

Bà Trang Lê - người sáng lập đồng thời là Chủ tịch Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam - Vietnam International Fashion Week (VIFW) vừa chính thức được bổ nhiệm vào chức vụ Chủ tịch Hiệp hội các nhà thiết kế thời trang Đông Nam Á - Council of ASEAN Fashion Designers (CAFD) - Hiệp hội thời trang đầu tiên được Ban Thư ký ASEAN chính thức công nhận.

Bà Trang Lê đến làm việc tại văn phòng Hiệp hội thời trang và các Nhà thiết kế ASEAN cùng ông Datuk Ken - Chủ tịch danh dự hiệp hội.

Chia sẻ về vị trí mới của mình, bà Trang Lê cho biết: "Việc được bổ nhiệm trở thành Chủ tịch Hiệp hội các Nhà thiết kế thời trang Đông Nam Á không chỉ là một vinh dự rất lớn cho cá nhân tôi mà còn cho cả nền thời trang Việt Nam.

Khi thế giới đang trải qua giai đoạn đầy biến động do đại dịch Covid-19, đây là lúc các nước ASEAN cần phải liên kết lại với nhau để tạo ra sức mạnh của một khối thống nhất, vững mạnh nhằm đưa thời trang ASEAN có những bước phát triển lên một tầm cao mới. Đây là cơ hội lớn nhưng cũng là thách thức không nhỏ đối với tôi nhưng bằng tất cả trải nghiệm của bản thân trong suốt 10 năm qua, tôi vẫn sẽ làm hết sức mình để đưa thời trang các quốc gia ASEAN hoà cùng dòng chảy thời trang thế giới".

'Bà trùm' Trang Lê.

Trước khi trở thành Chủ tịch Hiệp hội các NTK thời trang Đông Nam Á, năm 2014, 'bà trùm' trong lĩnh vực thời trang này cũng chính là đại diện đầu tiên của Việt Nam có mặt trong danh sách Hiệp hội thời trang cao cấp Châu Á – Asian Couture Federation - nơi có những tên tuổi nhà thiết kế gạo cội hàng đầu của châu Á và thế giới như "huyền thoại thời trang" Lie Sang Bong, Kenzo Takada,...

Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam - Vietnam International Fashion Week (VIFW) được bà Trang Lê mang về Việt Nam năm 2014 đã mang đến những bước tiến và nét khởi sắc cho ngành thời trang Việt Nam. Sự kiện là nơi tập hợp các thương hiệu, các NTK thời trang nổi tiếng không chỉ đến từ các nước ASEAN như Thái Lan, Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippines mà còn đến từ các quốc gia đang phát triển trên thế giới như Pháp, Ý, Nhật Bản, Hàn Quốc,...

Bà Trang Lê chính là người đứng đằng sau sự thành công của các chương trình truyền hình thực tế tại Việt Nam như: Vietnam's Next Top Model, chương trình tìm kiếm những nhà thiết kế tài năng Project Runway Vietnam, The Face Vietnam 2018 và mới đây nhất là Model Kid Vietnam - chương trình tìm kiếm và đào tạo người mẫu nhí. Bà Trang Lê từng nằm trong top 50 người phụ nữ có sức ảnh hưởng nhất Việt Nam do tạp chí Forbes danh tiếng bình chọn.

Tình Lê