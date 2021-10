Quyến rũ trên sàn diễn, mạnh mẽ trên truyền hình, Tyra Banks là siêu mẫu gốc Phi luôn được săn đón trong giới thời trang.

Siêu mẫu ăn khách

Tyra Banks sinh năm 1973 tại Los Angeles, California. Tuy cha mẹ ly dị khi Tyra chỉ mới lên 6 nhưng mối quan hệ của cô với người thân trong gia đình vẫn rất yên bình. Sau khi mẹ tái hôn, cô chuyển tới Inglewood, California sinh sống. Cuộc đời của Tyra Banks bước sang trang mới kể từ năm cô học lớp 11 với những sải chân đầu tiên trên sàn diễn thời trang.

Vẻ ngoài cao ráo, khỏe khoắn, khuôn mặt cuốn hút với đôi mắt xanh lá nổi bật cùng những sải bước đầy tự tin của Tyra Banks nhanh chóng mê hoặc các nhà thiết kế thời trang. Không lâu sau, cô nhanh chóng được xuất hiện trong hàng loạt các sàn diễn thời trang hàng đầu thế giới như Paris, Milan, London, Tokyo và New York. Chỉ trong tuần lễ thời trang đầu tiên ở Paris, cô đã nhận được 25 lời mời biểu diễn từ các thương hiệu thời trang danh tiếng.

Là người da màu nhưng Tyra Banks không hề kém nổi bật mà ngược lại, cô tạo nên những thành tích đáng ngưỡng mộ. Trong sự nghiệp người mẫu của mình, Tyra Banks là phụ nữ gốc Phi đầu tiên xuất hiện trên trang bìa của tạp chí thời trang GQ và SI. Cô cũng vinh dự đứng vào hàng ngũ thiên thần đời đầu của hãng nội y đình đám Victoria’s Secret và có hai lần vinh dự được mặc Fantasy Bra - chiếc áo ngực triệu đô được chế tác tinh xảo với vô số viên kim cương và đá quý.

Cũng trong quãng thời gian này, Tyra Banks còn nhận các hợp đồng quảng cáo và hợp đồng trình diễn thời trang cho các thương hiệu khổng lồ trên thị trường như Chanel, Christian Dior, Dolce & Gabbana,... Các tạp chí thời trang danh tiếng như Vogue, Harper's Bazaar, Elle cũng liên tục mời cô làm gương mặt trang bìa với giá cát xê cao ngất ngưởng.

Năm 1997, Tyra Banks nhận giải thưởng Siêu mẫu của năm do đài VH1 tổ chức, Tạp chí People từng hai lần bình chọn nữ siêu mẫu sinh năm 1973 vào Top 50 người đẹp nhất thế giới. Cô cũng từng lọt vào danh sách 100 người có tầm ảnh hưởng nhất thế giới do tạp chí Time đánh giá.

Những thành công của Tyra khiến cô trở thành đối thủ số một với "báo đen" Naomi Campbell. Lúc mới vào nghề, Tyra Banks được ưu ái gọi là “Naomi Campbell thứ hai” hay nickname khác như 'siêu mẫu đẻ trứng vàng' của làng thời trang Mỹ. Điều này khiến tình chị em của hai siêu mẫu ngày một xấu đi. Cả hai từng dính không ít lùm xùm mâu thuẫn trên truyền hình. Thậm chí, Tyra từng tố đàn chị chèn ép trong buổi chụp ảnh ở Anguilla, Naomi dùng quyền lực đẩy cô ra khỏi show diễn của Versace.

Người mẫu giàu có

Tuy nhiên, đang ở thời kỳ đỉnh cao, Tyra Banks bất ngờ tuyên bố từ giã sàn catwalk. Thay vào đó, cô bắt đầu rẽ hướng sang sản xuất và làm host chính cho chương trình về người mẫu mang tên America’s Next Top Model (ANTM).

Là gameshow đào tạo và tìm ra những người mẫu tài năng, ANTM suốt nhiều năm liền đạt lượng rating khủng. Cho tới nay, nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam đã mua bản quyền làm lại chương trình này. Chương trình thực tế đình đám đã góp phần đưa Tyra Banks trở thành người phụ nữ quyền lực của làng người mẫu. Kể từ năm 2013, sức hút của ANTM giảm dần và chính thức khép lại sau 24 mùa phát sóng. Tuy ANTM là niềm tự hào của Tyra Banks, chương trình vẫn nhận về nhiều định kiến không mấy tốt đẹp từ giới chuyên môn.

Đầu năm 2012, Tyra Banks xuất sắc hoàn thành khóa học đặc biệt dành cho doanh nhân tại ĐH Harvard. Với kiến thức đã học, Tyra tập trung xây dựng dòng mỹ phẩm của riêng cô.

Theo tạp chí Elle, Tyra Banks được đánh giá là một trong những người mẫu ưu tú với mức lương hàng năm khoảng 12 triệu USD từ những năm 1990. Nữ người mẫu cũng thành công với vai trò là người mẫu đầu tiên xuất hiện trên truyền hình, kể từ sau khi đóng video cho Michael Jackson. Cô trở nên được biết đến nhiều hơn sau các bộ phim The Fresh Prince of Bel-Air, Higher Learning, Coyote Ugly.

Tyra Banks tổ chức và cũng là người dẫn chương trình America's Got Talent trong hai mùa. Sau đó là The Tyra Banks Show từ năm 2005 đến năm 2010 cũng giúp cô bỏ túi 18 triệu USD/năm. Theo ước tính của Forbes, thành công từ các chương trình truyền hình thực tế đã mang về cho Tyra 30 triệu USD mỗi năm. Giờ đây, khi tiếp quản vị trí host của Dancing With The Stars từ tay Tom Bergeron, Tyra Banks chắc chắn sẽ kiếm được hàng triệu USD nữa. Theo ước tính của Celebrity Net Worth, tài sản hiện tại của Tyra Banks vào khoảng 90 triệu USD.

Mạnh mẽ, độc lập trong công việc, Tyra Banks cũng rất khôn khéo và khá kín tiếng khi chia sẻ chuyện đời tư. Hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, cô chỉ công khai hẹn hò với hai người là đại gia ngân hàng John Utendahl và nhiếp ảnh gia Erik Asla. Trong đó, Tyra và bạn trai Erik Asla đã có với nhau 1 con trai bằng phương pháp mang thai hộ, nhưng cặp đôi cũng đã chia tay sau 5 năm bên nhau. Hiện tại Tyra Banks vẫn đang làm mẹ đơn thân.

Tyra Banks và con.

Tyra Banks cuốn hút trên sàn diễn

browser not support iframe.

Đỗ Quyên