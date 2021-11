Ngay sau khi chia tay nhân vật Phương Nam trong Hương vị tình thân, Phương Oanh lột xác trong những bộ cánh gợi cảm với vai trò người mẫu.

Trong Hương vị tình thân, Phương Oanh tăng thêm 7-8 kg để vào vai Phương Nam. Thân hình đầy đặn cùng gia cảnh nghèo khó khiến Phương Oanh không được mặc đẹp trong phim giống như nhiều vai diễn trước đó. Một thời gian, cô gây tranh cãi với vóc dáng bị ví như "khúc giò”"cùng những bộ cánh lỗi thời, dễ làm lộ nhược điểm.

Càng về cuối của phim, Phương Oanh mặc càng sang chảnh, thể hiện đúng vị thế con dâu nhà đại gia. Từ bỏ những kiểu áo phông, quần jeans hay áo gilet nhàm chán, Phương Oanh tích cực diện những thiết kế công sở tôn dáng, các kiểu đầm liền theo phong cách nữ tính. So với hình ảnh đầu phim, thời trang của cô càng về cuối càng “lột xác” rõ rệt.

Tiếp tục phát huy gu ăn mặc thời thượng này trong bộ ảnh mới thực hiện, Phương Oanh khoe vẻ ngoài khác biệt hoàn toàn so với nhân vật “Nam giò”.

Sau khi phim đóng máy, Phương Oanh giảm được vài kg, gương mặt và thân hình thon gọn hơn, nhờ vậy cô cũng tự tin khi chinh phục những trang phục tiểu thư khoe vóc dáng.

Vốn là người mẫu trước khi lấn sân diễn xuất, Phương Oanh luôn gây ấn tượng mỗi khi chụp ảnh thời trang. Các trang phục người đẹp lựa chọn cũng là gợi ý lý tưởng cho những quý cô công sở, doanh nhân… yêu thích vẻ đẹp thanh lịch mà vẫn nổi bật.

Hoá thân vào nhân vật Phương Nam, nữ diễn viên nhận ra cô càng nhuận sắc khi tăng cân để hình thể không quá gầy. Hiện tại, Phương Oanh hài lòng với cân nặng khoảng 55 kg, không quá đầy đặn như trên phim nhưng vẫn tạo được vẻ đằm thắm, mặn mà.

An Na

Ảnh: My Way