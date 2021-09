Honey Lee được mệnh danh hoa hậu đẹp nhất Hàn Quốc khi sở hữu cả nhan sắc và tài năng. Cô cũng là người đẹp xứ Hàn có thành tích cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ từ trước đến nay.

Honey Lee đăng quang hoa hậu Hàn Quốc năm 2006. Sau đó, cô dự thi Hoa hậu Hoàn vũ 2007 và đạt giải Á hậu 3. Ngoài ra, Honey Lee còn giành giải hoa hậu của mọi hoa hậu - Miss Grand Slam trong năm đó.

Đến nay, trong lòng công chúng xứ Hàn, Honey Lee là người đẹp của Hàn Quốc có thành tích tốt nhất tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ nói riêng và đấu trường nhan sắc quốc tế nói chung.

Trở về từ cuộc thi, Honey Lee nhận được nhiều lời mời gia nhập làng giải trí nhưng phải 3 năm sau đó, cô mới chính thức trở thành diễn viên, MC tại Hàn Quốc.

Tên tuổi của Honey Lee được biết tới nhờ những vai diễn trên màn ảnh. Qua 10 năm theo đuổi diễn xuất, Honey Lee không ngại thử thách bản thân cũng như hóa thân thành nhiều loại vai khác nhau.

Sự nghiệp đóng phim của nàng hậu này khá đa dạng với các vai diễn, từ cảnh sát ngầm tới góa phụ trăm tỷ. Cô cũng là người đẹp hiếm hoi chấp nhận tự làm xấu mình hay vui vẻ chịu sự ghét bỏ của khán giả vì vai diễn trên màn ảnh.

Một số phim Honey Lee từng tham gia gồm Pasta (2010), To The Beautiful You (2012), Shark (2013)…

Ở tuổi 38, mỹ nhân xứ Hàn vẫn giữ được vẻ ngoài quyến rũ.

Honey Lee sinh ra trong một gia đình tri thức khi cha là một quan chức cao cấp còn mẹ là giảng viên. Do vậy, ngay từ nhỏ, Honey Lee đã được nuôi dưỡng trong môi trường trí tuệ và được giáo dục bài bản. Thành tích học tập của Honey Lee cũng rất đáng nể.

Mỹ nhân 38 tuổi được nhận xét là mỹ nhân có trí tuệ khi tốt nghiệp Đại học Quốc gia Seoul - đại học top đầu của Hàn Quốc với tấm bằng loại ưu. Không những vậy, cô còn có bằng tiến sĩ về âm nhạc cổ điển. Người đẹp từng giành được học bổng học trường Đại học New York và là giám đốc âm nhạc của dàn nhạc Gimhae City Gayageum.

Honey Lee hiện hoạt động trong làng giải trí với vai trò diễn viên và MC.

Là một người đẹp có trí tuệ, Honey Lee khôn khéo khi biết cách xây dựng hình ảnh vừa xinh đẹp, vừa gợi cảm. Các cảnh quay nóng bỏng của cô trên màn ảnh và các bộ ảnh thời trang đều không "vượt quá giới hạn" hay khiến người xem cảm thấy phản cảm.

Hoa hậu U40 quay lại cuộc sống độc thân từ tháng 6 năm ngoái. Cô và nam diễn viên Yoon Kye Sang từng có chuyện tình kéo dài 7 năm và chia tay trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Họ từng được xem là cặp tình nhân nổi tiếng và đáng ngưỡng mộ nhất làng giải trí Hàn.

Dáng vóc gợi cảm Hoa hậu đẹp nhất Hàn Quốc.

Sau khi chia tay bạn trai, Honey Lee dành thời gian cho công việc và gia đình. Trong khi nhiều đồng nghiệp cùng lứa đã lập gia đình, sinh con thì Honey Lee vẫn dành thời gian phấn đấu sự nghiệp. Mỹ nhân 38 tuổi xây dựng hình tượng người phụ nữ độc thân, quyến rũ và giàu có.

Nói về danh tiếng của một ngôi sao giải trí, Honey Lee chia sẻ: "Thực sự, tôi không thích là một người nổi tiếng hay người của công chúng. Tôi chỉ muốn sống thật tự do, thoải mái. Tôi tin rằng, những nghệ sĩ khác cũng có suy nghĩ giống tôi.

Tất cả chúng tôi đều có cảm xúc, đều có những mặt chưa hoàn thiện. Công chúng luôn tin rằng, người nổi tiếng giống như thánh thần. Nhưng không hẳn vậy. Đúng là chúng tôi phải sống có trách nhiệm nhưng đôi khi chúng tôi chỉ mong mình giống như nhân vật Peter Pan".

Honey Lee là mỹ nhân sở hữu tài sắc vẹn toàn của làng giải trí xứ Hàn.

Bản thân mỹ nhân 8x sở hữu nhiều bằng cấp đáng nể và được khen ngợi là mỹ nhân tri thức của Hàn Quốc.

Sở hữu hình thể đẹp, Honey Lee cũng theo đuổi phong cách thời trang gợi cảm.

Năm 2020, Honey Lee chia tay với bạn trai 7 năm - Yoon Kye Sang và quay lại cuộc sống độc thân.

This video Honey Lee chia sẻ về chuyện tình yêu

Honey Lee chia sẻ những hình ảnh giản dị và vui vẻ trên trang cá nhân khi quay lại cuộc sống độc thân.

Cựu hoa hậu Hàn Quốc chăm chỉ tập luyện để giữ dáng. Với mỹ nhân xứ Hàn, tinh thần thoải mái và vui vẻ là bí quyết để "trẻ mãi không già".

