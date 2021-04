Á hậu Huyền My hào hứng trải nghiệm môn golf, bất chấp thời tiết nắng nóng. "Trước kia, My rất sợ nắng và thường ưu tiên những sự kiện chụp hình trong nhà. Tuy nhiên từ khi chơi golf, My cũng không hiểu lý do gì mà mình có thể chơi nhiều ngày dài dưới nắng", Á hậu Việt Nam 2014 chia sẻ.