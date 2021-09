Lễ trao giải Emmy, vốn được coi là Oscar của truyền hình Mỹ vừa kết thúc sáng 20/9 (giờ Việt Nam) tiếp tục là bữa tiệc thời trang rực rỡ trên thảm đỏ của các ngôi sao hàng đầu.

Anya Taylor-Joy thành tâm điểm chú ý khi đến sự kiện trong bộ đầm vàng của Dior Haute Couture vô cùng cổ điển và gợi cảm với phần lưng hở sexy.

Yara Shahidi rực rỡ trong đầm xanh lá cây của thương hiệu Dior Haute Couture.

Michaela Coel nổi bật không kém với đầm vàng neon Christopher John Rogers.

Mj Rodriguez sexy với đầm xanh lệch vai của Atelier Versace.

Mandy Moore đỏ rực trên thảm đỏ. Trang phục Carolina Herrera của cô được đánh giá thuộc top đẹp nhất sự kiện năm nay.

Taraji P. Henson sexy trong chiếc đầm Elie Saab xuyên thấu và cổ chữ V khoét sâu.

Kerry Washington thanh lịch với váy lụa màu ghi của Etro với thân trên biến tấu từ corset.

Keri Russell với đầm ren đắp nổi của thương hiệu Zuhair Murad.

Kaley Cuoco diện đầm màu vàng chanh của Vera Wang cực kỳ quyến rũ.

Issa Rae nổi bật với đầm lưới lấp lánh của Aliétte.

Catherine Zeta-Jones diện đầm đỏ cắt xẻ kết hợp giày Christian Louboutin.

Một số giải thưởng chính của Emmy 2021

Chính kịch

Series xuất sắc: The Crown

Biên kịch xuất sắc: Peter Morgan - The Crown

Đạo diễn xuất sắc: Jessica Hobbs - The Crown

Nam chính: Josh O'Connor (The Crown)

Nữ chính: Olivia Colman (The Crown)

Nam phụ: Tobias Menzies (The Crown)

Nữ phụ: Gillian Anderson (The Crown)

Hài kịch

Series xuất sắc: Ted Lasso

Nam chính: Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Nữ chính: Jean Smart (Hacks)

Nam phụ: Brett Goldstein (Ted Lasso)

Nữ phụ: Hannah Waddingham (Ted Lasso)

Đạo diễn xuất sắc: Lucia Aniello (Hacks)

Biên kịch xuất sắc Lucia Aniello, Paul W. Downs, Jen Statsky (Hacks)

Series ngắn tập/phim truyện truyền hình xuất sắc: The Queen's Gambit

Nam chính series ngắn tập/phim truyện truyền hình: Ewan McGregor (Halston)

Nữ chính series ngắn tập/phim truyện truyền hình: Kate Winslet (Mare of Easttown)

Nam phụ series ngắn tập/phim truyện truyền hình: Evan Peters (Mare of Easttown)

Nữ phụ series ngắn tập/phim truyện truyền hình: Julianne Nicholson (Mare of Easttown)

Quỳnh An

Ảnh: People