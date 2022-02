Sydney Sweeney, nữ diễn viên sinh năm 1997 nổi đình đám với các phim 18+ như: The Handmaid's Tale, The Voyeurs....

Sydney Sweeney bắt đầu gây chú ý với series phim Everything Sucks! (2018) và The Handmaid's Tale (2018). Năm 2019, nữ diễn viên 25 tuổi tạo dấu ấn với Euphoria - series phim tuổi teen phát trên HBO và kế đó là phim điện ảnh đình đám Once Upon a Time in Hollywood từng thắng 2 giải Oscar.

Tuy vậy Sydney Sweeney được nhớ tới nhiều với những bộ phim 18+ cùng những hình ảnh nóng bỏng trên Instagram hơn 7 triệu người theo dõi.

Định hình phong cách sexy nên dù chỉ cao 1m61 nhưng cô nàng vẫn luôn cuốn hút trong mỗi bức hình, bất kể ở phong cách nào. Cũng dễ hiểu khi nữ diễn viên từng được chọn làm đại sứ cho thương hiệu nội y Savagexfenty của ca sĩ Rihanna.

Sydney Sweeney sở hữu vòng 1 và vòng 3 lớn với số đo 91-63,5-91 cm nên cô nàng luôn chọn những chiếc đầm bó sát cắt xẻ sexy và đặc biệt có thể khoe vòng 1 quyến rũ.

Sydney Sweeney không chỉ quyến rũ trên phim mà còn rất biết tạo sức hút mỗi khi xuất hiện trong những bộ đầm gợi cảm với màu sắc bắt mắt.

Sydney Sweeney trong phim 'Euphoria'

An Na