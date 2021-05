Dù đã 50 tuổi nhưng hoa hậu đền Hùng có vẻ đẹp bất chấp thời gian.

Giáng My sinh năm 1971 và đăng quang Hoa Hậu Đền Hùng năm 1992, khi mới 21 tuổi. Từ đó đến nay, Giáng My được xem là hoa hậu chưa có người kế vị vì cuộc thi chỉ tổ chức một lần duy nhất. 29 năm sau khi đăng quang, Giáng My vẫn giữ được phong độ nhan sắc đỉnh cao, khiến nhiều người ngưỡng mộ dù đã cận kề tuổi 50.

Nhờ cuộc thi nhan sắc, Giáng My liên tục nhận được lời mời đóng những bộ phim có nội dung về hoa hậu như: Người đẹp đêm trăng, Yêu nàng hoa hậu, Truy lùng băng quỷ gió… Gương mặt thanh tú của Giáng My được nhiều nhiếp ảnh gia yêu thích.

Dù nhiều năm không tham gia phim ảnh hay các hoạt động showbiz nhưng Giáng My vẫn là cái tên được giới truyền thông nhắc đến nhiều nhờ nhan sắc tươi trẻ, bền vững theo thời gian. Cô chọn cuộc sống êm đềm, ít hoạt động nghệ thuật, trang Facebook cá nhân là nơi hoa hậu tương tác với các fan. Cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh về những chuyến đi du lịch, nghỉ dưỡng.

Hiện Giáng My đã bước sang tuổi 50 nhưng vẫn khiến công chúng ngỡ ngàng vì thần thái trẻ trung, phong cách thời trang đa dạng. Cô được mọi người ưu ái gọi là 'hoa hậu không tuổi'. Cô thường được nhận xét là nhan sắc không có sự chênh lệch nhiều khi sánh đôi cùng con gái Anh Sa sinh năm 1994.

Đặc biệt, ngoài nhan sắc nổi bật người đẹp gốc Phú Thọ còn sở hữu một vóc dáng thon gọn, nuột nà, làn da trắng. Cô tự tin khoe dáng trong những bộ áo tắm nóng bỏng dù đã ở tuổi trung niên.

Chia sẻ với truyền thông, hoa hậu Giáng My tiết lộ bí quyết đẹp không tuổi là mỗi ngày chọn cho mình một niềm vui, sống thanh thản và hạnh phúc. Nuôi dưỡng tinh thần là chìa khóa giúp cô luôn rạng rỡ.

Cô cũng lựa chọn tập yoga để tăng cường sức khỏe, đẹp da và duy trì vóc dáng.

Gout thời trang của Giáng My thay đổi linh hoạt. Cô thường lựa chọn trang phục có gam màu rực rỡ để tôn lên sắc vóc tươi trẻ.

Giáng My đang ở ngưỡng đẹp nhất của người phụ nữ với sự sang trọng quý phái đầy viên mãn, dù xuất hiện với style nào thì cô cũng luôn khiến người đối diện khó rời mắt bởi sự trẻ trung của mình.

Giáng My nghỉ dưỡng cuối tuần tại Tiền Giang

