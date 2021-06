Priyanka Chopra vừa được hãng nội y số 1 thế giới Victoria's Secret chọn là người phát ngôn.

Priyanka Chopra sinh năm 1982 và đăng quang Hoa hậu Thế giới 2000. Người đẹp Ấn Độ này kết hôn với ca sĩ Nick Jonas năm 2018 trong một đám cưới xa hoa. Cô là một trong 3 người phát ngôn mới của hãng Victoria's Secret trong chiến dịch làm mới và vực dậy thương hiệu vốn đang chìm trong bê bối này.

Cùng với việc công bố người phát ngôn mới, Victoria's Secret tung ra hai dự án mới là The VS Collective và The Victoria's Secret Global Fund for Women's Cancers.

Trong đó, VS Collective có sự góp mặt của Priyanka Chopra nhằm truyền cảm hứng cho sự thay đổi tích cực. Chiến dịch này được khởi động sau gần 2 năm hãng này xóa sổ thương hiệu Victoria's Secret Angel (Thiên thần Victoria's Secret) sau show diễn tháng 11/2019 vì hứng chịu nhiều chỉ trích do phân biệt đối xử các người mẫu có thân hình và trình độ khác nhau.

The Victoria's Secret Global Fund for Women's Cancers dự kiến sẽ quyên góp khoảng 5 triệu USD (khoảng 115 tỷ) mỗi năm nhằm giải quyết sự bất bình đẳng về chủng tộc và giới tính, đồng thời mở ra những sáng kiến ​​mới giúp cải thiện thu nhập cho những phụ nữ mắc ung thư.

