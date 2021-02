Theo đó, Hà My đạt 29 điểm tổ hợp xét tuyển vào Đại học Ngoại thương. Trong suốt quá trình học, Hà My đạt điểm tổng kết Toán cao cấp là 9,7 điểm; Xác suất Thống kê là 9,6 điểm; điểm GPA hiện tại: 3.2. Hà My từng là phó ban Thời Trang tại CLB MC và Thời trang ĐH Ngoại Thương.