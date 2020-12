Với những thiết kế áo dài cưới mới nhất của NTK Tommy Nguyễn, hoa khôi Khánh My được nhiều người khen ngợi xinh đẹp và thanh lịch.

Trong BST áo dài cưới lần này, Khánh My chọn áo dài màu sắc tươi tắn, kiểu dáng hiện đại với những họa tiết không quá xa lạ nhưng vẫn tạo được nét độc đáo hiếm có. Đặc biệt những họa tiết, màu sắc rất phù hợp cho những dịp Vu quy, những ngày lễ hội cuối năm và chào đón năm mới 2021.

Khánh My trẻ trung và xinh tươi với áo dài cách tân kiểu dáng giống váy dạ hội điệu đà. Thiết kế có sự phối màu điệu nghệ với việc sử dụng tông màu nóng làm chủ đạo. Tà áo dài truyền thống được cách tân bằng chất liệu ren cùng tông màu nóng, lạnh tương phản, những chiếc quần ống ôm cách điệu lạ mắt, cùng lối trang điểm nhấn nhá ở đôi môi, mái tóc xoăn bồng bềnh khiến hình ảnh Khánh My thu hút.

NTK Tommy Nguyễn chia sẻ, lý do chọn Khánh My vì theo dõi suốt một chặng đường dài của cô, anh ấn tượng về Khánh My rất thú vị nên khi có BST mới, liền lập tức mời nàng Hoa khôi ngay. "Cô bé có khuôn mặt hiện đại, trẻ trung nhưng vẫn rất Á đông, hợp với tinh thần của BST", NTK nhận xét.

Được biết đến là người góp phần rất lớn cho sự rạng danh của nhiều mỹ nhân Việt, nhà thiết kế Tommy Nguyễn luôn dành rất nhiều tâm huyết và trí lực cho những tác phẩm thời trang của người đẹp Việt, nhất là những người đẹp khi đi chinh chiến tại các đấu trường nhan sắc quốc tế.

Mặc dù hoạt động trong lĩnh vực thời trang với vai trò người mẫu chưa quá lâu, thế nhưng Hoa khôi Khánh My là gương mặt ấn tượng xuất hiện trong khá nhiều chương trình thời trang vì được nhiều nhà thiết kế yêu thích.

Khánh My tốt nghiệp kịch hát dân tộc khóa 16 ĐH Sân khấu Điện ảnh. Sau khi đăng quang cuộc thi Hoa khôi Thời trang 2017, Khánh My tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện.

Ngọc Thanh