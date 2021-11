The Next Gentleman - Quý ông hoàn mỹ là một chương trình thực tế mới, đánh dấu sự trở lại của hoa hậu Hương Giang sau một thời gian dài vắng bóng

Tối 12/11, hoa hậu Hương Giang chính thức thông báo sẽ trở lại với vai trò huấn luyện viên, trực tiếp đối đầu với hai đàn chị Xuân Lan và Hà Anh trong chương trình The Next Gentleman - Quý ông hoàn mỹ do chính cô cùng ê-kíp sản xuất.

The Next Gentleman là cột mốc đánh dấu sự trở lại của Hương Giang sau 9 tháng đóng băng sự nghiệp.

The Next Gentleman - Quý ông hoàn mỹ là một chương trình thực tế hoàn toàn mới, đánh dấu sự trở lại của hoa hậu Hương Giang sau một thời gian dài vắng bóng ở các hoạt động giải trí. Chương trình không đặt nặng, ràng buộc “Gentleman” về giới tính, mà là phẩm chất, tâm hồn, cách cư xử.

Đồng hành với hoa hậu Hương Giang trong mùa đầu tiên là hai chân dài đình đám Xuân Lan và Hà Anh. Với bề dày kinh nghiệm lâu năm trong nghề với tính cách khác biệt, bộ ba huấn luyện viên sẽ tìm kiếm quý ông hội tụ đủ các yếu tố để trở thành gương mặt nam mới triển vọng, một KOL, Influencer và là nhân tố truyền cảm hứng cho cộng đồng.

Bộ ba huấn luyện viên lần đầu “chiến đấu” với nhau trong chương trình truyền hình thực tế.

Ngoài 3 huấn luyện viên chính giúp đỡ các thí sinh về những kỹ năng người mẫu và thời trang, chương trình còn có sự góp mặt của những giám khảo khách mời. Họ thành đạt ở nhiều lĩnh vực khác nhau, cùng các huấn luyện viên truyền đạt các kinh nghiệm, kỹ năng cho các thí sinh và tìm ra một gương mặt xứng đáng cho ngôi vị quán quân của chương trình.

Trải qua nhiều vòng thi, các thí sinh có cơ hội chứng minh bản lĩnh và khám phá bản thân qua những thử thách mới lạ, để xác định đâu là một “gentleman” đích thực. Chương trình không chỉ dừng lại cho các chàng trai, mà còn mở rộng đăng ký cho thí sinh trong cộng đồng LGBTQ, gồm chuyển giới nam (trans guy), song tính nam (bisexual man), và bất cứ ai cảm thấy mình có phẩm chất "quý ông".

Trúc Thy