Jason còn thuê kho của Công ty Thắng Lợi và kho tại KCN Kim Tính, tỉnh Long An, đặt in khoảng 1.000 thùng carton và một số vỏ hộp có in logo hiệu Boowoo Glove và mua khoảng hơn 10 thùng găng tay y tế thật hiệu Vglove đóng gói vào một số thùng carton để quay video nhằm tạo dựng lòng tin với đối tác.