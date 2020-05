Dù có nhà thiết kế riêng nhưng hầu hết trang phục của nữ ca sĩ đều là đồ cô tự chế thêm để tạo điểm nhấn cho mỗi lần xuất hiện. Lady Gaga không ngại thử nghiệm bất cứ phong cách, trang phục nào. Cô cũng không bao giờ rập khuôn một kiểu mặc mà liên tục thay đổi tùy theo cảm xúc.

Lady Gaga cũng thường xuyên chọn lựa các thiết kế cổ điển cũng như các bộ đầm chất liệu ren quyến rũ.

Những mẫu váy trơn một màu được Lady Gaga làm nổi bật với lối trang điểm và màu tóc cùng tone.

Những bộ đầm đậm chất Lady Gaga được tạo nên nhờ một phần không nhỏ của những phụ kiện đi kèm.

Bên cạnh các kiểu dáng cổ điển, sự sôi nổi trong nữ ca sĩ người Mỹ còn được thể hiện qua thiết kế mới lạ gây ấn tượng mạnh mẽ.

Đôi khi nữ ca sĩ cũng chọn những mẫu đầm an toàn khoe vòng 1 và vòng 2 đầy nữ tính, quyến rũ.

browser not support iframe.

Tiết mục "Smile" của Lady Gaga

Hà Lan

Sự kiện âm nhạc trực tuyến "One World: Together At Home" kéo dài suốt 8 tiếng đồng hồ với sự góp mặt của hầu hết các ngôi sao ca nhạc đình đám nhất thế giới.