Zoe Kravitz chọn chiếc đầm đen bó sát cut out ở vòng 1 với phần lưng hở khoe trọn hình xăm trong giá lạnh.

Robert Pattinson và Zoe Kravitz là tâm điểm chú ý trên thảm đỏ sự kiện ra mắt bom tấn The Batman (Người Dơi) tại London, Anh tối 23/2.

Bất chấp thời tiết giá lạnh, nữ diễn viên sinh năm 1988 vẫn tạo dáng tự tin trên thảm đỏ trong chiếc đầm đen Saint Laurent siêu sexy.

Mỹ nhân 34 tuổi có cả một ê kíp đi cùng để chỉnh trang trang phục và hỗ trợ cô xuất hiện ấn tượng nhất trên thảm đỏ. Zoe Kravitz được đánh giá có phong cách hoàn hảo trong lần xuất hiện này với lối trang điểm nhẹ nhàng, tự nhiên.

Trong bộ phim sẽ ra rạp ngày 4/3 này, ngôi sao 34 tuổi nổi tiếng cá tính vào vai miêu nữ bên cạnh Người Dơi Robert Pattinson.

Zoe Kravitz sinh năm 1988, có trong tay bảng thành tích đáng ao ước dù tuổi đời còn trẻ. Cô xuất hiện lần đầu trong bộ phim hài lãng mạn No Reservations (2007) và có vai diễn đột phá trong vai Angel Salvadore trong tác phẩm siêu anh hùng X-Men: First Class (2011). Đây cũng là bộ phim mang về cho Kravitz đề cử Teen Choice Award và giải Scream Award.



Tên tuổi của Zoe Kravitz trở thành sao lớn với việc liên tục xuất hiện trong các dự án điện ảnh bom tấn (loạt The Divergent và Fantastic Beasts). Trong khi đó, vai chính của cô trong series HBO Big Little Lies giúp nữ diễn viên có được đề cử giải thưởng Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh.

Ngoài diễn xuất, Kravitz còn làm người mẫu thời trang và nhạc sĩ. Năm 2017, cô là gương mặt đại diện cho YSL Beauté. Sở hữu thân hình và gương mặt gợi cảm, ngôi sao từng xuất hiện trong nhiều chiến dịch quảng cáo của Tiffany & Co., Vera Wang, Balenciaga, Alexander Wang, Coach New York, Tumi và Calvin Klein. Ban nhạc Lolawolf do Kravitz dẫn dắt đã phát hành nhiều album phòng thu nổi tiếng.

An Na