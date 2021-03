Eiza González, người đẹp 9X nóng bỏng người Mexico chiếm trọn spotlight trong bom tấn 'Godzilla vs. Kong' nhờ nhan sắc quyến rũ.

Tạo hình của nhân vật Maya Simmons do Eiza González đóng trong bom tấn 'Godzilla vs. Kong'.

Godzilla vs. Kong (Godzilla đại chiến Kong), bom tấn hoành tráng được Hollywood đầu tư 200 triệu USD sẽ ra rạp cuối tuần này, hứa hẹn làm bùng nổ phòng vé sau thời gian dài các rạp lẫn khán giả khát phim.

Ngoài những pha hành động mãn nhãn với kỹ xảo vượt xa kỳ vọng, những màn chiến dấu ấn tượng giữa Godzilla và Kong, Eiza González - nữ diễn viên thủ vai Maya Simmons được khán giả quan tâm đặc biệt vì nhan sắc ấn tượng, vẻ ngoài sexy.

Với các fan phim ảnh, Eiza González không còn là gương mặt xa lạ. Mỹ nhân Mexico sinh năm 1990 đã góp mặt trong rất nhiều bom tấn đình đám như: Alita, Fast & Furious: Hobbs & Shaw...

Eiza González sinh tại Mexico City, là con gái của một cựu người mẫu. Năm cô 12 tuổi, bố Eiza González qua đời, điều này ảnh hưởng tới sự nghiệp của nữ diễn viên sau này. Eiza González sớm bộc lộ năng khiếu diễn xuất và tham gia các khóa học diễn viên trước khi nhận được vai diễn đầu tiên năm 16 tuổi.

Năm 2008, Eiza González tới New York (Mỹ) và tham gia khó học diễn xuất ngắn tại Viện phim và sân khấu Lee Strasberg sau đó về Mexico làm phim, tham gia nhiều series phim truyền hình. Tuy nhiên tháng 8/2003, ở tuổi 23 Eiza González quyết định chuyển đến Los Angeles để theo đuổi công việc diễn xuất.

Sau vài năm hoạt động ở Mỹ, tham gia vô số dự án nhỏ, cuối cùng năm 2017 vận may đã mỉm cười với cô gái Mexico khi cô được mời vào phim Baby Driver. Tuy nhiên sự nghiệp của Eiza González chỉ thăng hoa khi cô được nhận vai Madame M trong bom tấn The Fast and the Furious: Hobbs & Shaw và Alita: Battle Angel cùng ra mắt năm 2019).

Năm 2002, Eiza González còn tiếp tục góp mặt trong bom tấn Bloodshot (2020) bên cạnh Vin Diesel. Việc tham gia bom tấn Godzilla vs. Kong, công chiếu toàn cầu từ 26/3/2021, cũng viết thêm vào thành tích của nữ diễn viên 31 tuổi như một trong những diễn viên Mexico thành công nhất Hollywood.

Không chỉ là gương mặt được yêu thích trên màn ảnh hiện nay, Eiza González cũng được rất nhiều tạp chí ưa chuộng nhờ vẻ đẹp sắc sảo. Nữ diễn viên còn được mời tham gia nhiều chiến dịch quảng cáo của các thương hiệu lớn, trong đó có Miu Miu, Cartier, Avon...

Eiza González sở hữu chiều cao 1,73 m cùng thân hình nóng bỏng và phong cách ấn tượng không thua kém bất cứ người mẫu nào. Ngoài phim ảnh, nữ diễn viên đa tài này còn lấn sân ca hát và đã ra album đạt thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc.

Eiza González trong phim Godzilla vs. Kong (Godzilla đại chiến Kong)

Quỳnh An