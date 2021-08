Sau thời gian bị chê bai về ngoại hình, Phan Như Thảo đã quyết tâm giảm cân và trở lại với một ngoại hình thon gọn đáng kể.

Mới đây, cựu người mẫu Phan Như Thảo gây bất ngờ khi đăng tải clip khoe vóc dáng gọn gàng, săn chắc trên trang cá nhân. Đặc biệt, phần bụng của cựu người mẫu đã thon gọn trở lại. Đây là thành quả tập luyện và kiên trì ăn uống khoa học của Phan Như Thảo suốt hơn một tháng qua.

Trước đó, Phan Như Thảo có thân hình mũm mĩm. Sau sinh, cô nặng 70 kg và gặp khó khăn trong việc áp dụng các biện pháp giảm cân.

Thân hình kém thon thả của Phan Như Thảo trước đây.

Thời gian đầu sau khi sinh, cựu người mẫu nhận nhiều chê bai bởi vóc dáng không mấy thon thả của mình. Tuy nhiên, ông xã Đức An của cô đã ngay lập tức lên tiếng bênh vực vợ: "Thôi thì như này, lỗi của Bồ Câu (tên thân mật của con Đức An - Phan Như Thảo), tuần có 3 ngày nghỉ thì Bồ Câu đòi đi ăn buffet ở khách sạn đến 2 ngày, còn ngày để thở cho đỡ no. Trong tuần buffet đóng cửa thì cũng tại Bồ Câu, một tối đòi ăn 2-3 thứ, đồ dư mẹ ăn nốt. Người vợ, người mẹ là tất cả. Sợ bỏ đồ dư có tội, sợ chồng lớn tuổi ăn nhiều sẽ lên mỡ máu. Cuối cùng vợ mập là tại chồng và con. Yêu thương và hy sinh chính là em".

Phan Như Thảo từng là một người mẫu, diễn viên sở hữu nhan sắc xinh đẹp và gợi cảm của showbiz Việt. Tuy nhiên, từ sau khi kết hôn với đại gia Đức An và sinh con gái đầu lòng, Phan Như Thảo hầu như vắng bóng khỏi showbiz để tập trung chăm sóc gia đình và kinh doanh riêng.

Ngoại hình xinh đẹp của cựu người mẫu Phan Như Thảo khi mới kết hôn.

Trong một show truyền hình, cựu người mẫu đã chia sẻ về cuộc sống hạnh phúc của mình sau hôn nhân: "Trước khi có chồng, tôi đam mê rất nhiều thứ, sau khi lấy chồng, tôi không còn đam mê gì nữa, chỉ còn đam mê duy nhất là chồng thôi. Tôi không còn để tâm đến chuyện làm đẹp, chăm sóc bản thân mình như hồi xưa nữa".

Phương Linh