Nhiều hoa hậu, á hậu đã chọn cách đầu quân về VTV làm công việc dẫn chương trình, trong đó có Phạm Ngọc Hà My. Mới đây, trong một cuộc thảo luận, Hà My nhận được câu hỏi, "Chị đã bao giờ bị người khác hiểu nhầm, hiểu sai về bản thân trong quá trình xây dựng thương hiệu cá nhân chưa?", Hà My chia sẻ cô từng bị người đối diện đưa ra thắc mắc rằng: "Tại sao mấy bạn đi thi hoa hậu về muốn vào VTV làm thế?". Hà My cho biết câu hỏi này khiến cô bị tổn thương. Ảnh: NVCC.