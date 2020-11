Phù Bảo Nghi (SBD 069), sinh năm 2001, đến từ Tp.HCM. Sau khi hoàn thành cấp 3, cô đã trúng tuyển 3 ngôi trường uy tín tại Mỹ bao gồm Hult International Business School, University of New Hampshire và University of Massachusetts Boston. Phù Bảo Nghi cũng sở hữu trình độ ngoại ngữ ấn tượng: TOEFL iBT 107 và IELTS 8.0. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19, Bảo Nghi đã lựa chọn theo học tại trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) và được trao tặng học bổng tài năng khi theo học chương trình Cử nhân Anh Quốc tại đây. Bảo Nghi sở hữu chiều cao 1m69 và số đo ba vòng: 82- 66- 95.