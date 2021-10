Giáng My bắt đầu được mời chụp ảnh lịch từ khi mới 15 tuổi nhưng được công chúng biết đến qua ngôi vị Hoa hậu đền Hùng 1992. Vẻ đẹp trong sáng, thánh thiện của Giáng My từng khiến nhiều người say đắm. Diễm My sinh năm 1962 tại Nha Trang, bắt đầu bén duyên nghệ thuật khi mới 17 tuổi. Những năm 1980, chị được mệnh danh là 'Nữ hoàng ảnh lịch', sau đó liên tiếp xuất hiện trong nhiều bộ phim như: Dòng sông hoa trắng, Vua Lửa, Về trong sương mù...