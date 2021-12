3 nghệ sĩ danh tiếng của làng nghệ thuật Việt Nam: NSND Lê Khanh, NSND Bạch Tuyết, Diễm My diện trang phục với hai màu trắng, đen làm chủ đạo mang đến vẻ ngoài sang trọng, quý phái, trẻ trung.

3 nhân vật xuất hiện trong loạt thiết kế của NTK Đỗ Mạnh Cường đều là những tên tuổi có sức ảnh hưởng lớn tại Việt Nam: NSND Bạch Tuyết, NSND Lê Khanh, diễn viên điện ảnh Diễm My.

Cùng sử dụng phom váy xoè, sắc đen, 3 nghệ sĩ đã có vẻ ngoài khác biệt. Đây là lần đầu tiên NSND Bạch Tuyết thay đổi phong cách với trang phục do NTK Đỗ Mạnh Cường thiết kế. NSND Bạch Tuyết thanh lịch với thiết kế tay bồng mang hơi hướng cổ điển. Nữ nghệ sĩ tạo ấn tượng với mái tóc chải phồng, trang điểm trẻ trung với tông cam làm chủ đạo.

Cũng với sắc đen, NSND Lê Khanh và diễn viên điện ảnh Diễm My diện đầm ôm bằng vải tweed, có hoa trà trắng làm điểm nhấn. Trong khi NSND Lê Khanh dùng hoa tai to bản, thiết kế tối giản thì phụ kiện của diễn viên điện ảnh Diễm My cầu kỳ hơn.

Hai nữ nghệ sĩ kỳ cựu nổi bật với trang phục màu trắng trẻ trung, phối áo khoác, áo có nơ to bản bên trong cùng chân váy. Họ mang giày boot da trẻ trung, giúp trang phục cá tính, hợp mốt mùa lạnh.

Cả hai cùng chọn trang phục giấu đường cong với áo dáng rộng đi cùn chân váy bằng vải tweed.

Vòng cổ, hoa tai ngọc trai, những món phụ kiện tượng trưng cho quyền lực, sự tự tin của phụ nữ vẫn là lựa chọn quen thuộc.

Ngân An

Ảnh: Milor Trần