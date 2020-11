Sau quãng thời gian liên tục bị trì hoãn bởi đại dịch Covid-19, Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2020 đã chính thức quay trở lại, quy tụ gần 20 nhà thiết kế cùng các thương hiệu thời trang tham gia.

Ngày 12/11, Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2020 khởi động bằng buổi giới thiệu tại TP.HCM với sự góp mặt của đông đảo các nhà thiết kế và khách mời tham dự.

Một số thiết kế năm trong các BST sắp tới.

Chủ đề The Future Is Now là một sự khẳng định tương lai của thời trang Việt Nam, là thời điểm duy nhất để thời trang Việt Nam vươn dậy, nâng cao vị thế của mình. Bởi lẽ, dịch Covid-19 khiến cho những kinh đô thời trang thế giới phải trì hoãn việc tiến hành các sự kiện thời trang thường niên. Tại Việt Nam, nhờ công tác phòng chống dịch bệnh được kiểm soát hiệu quả nên Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam vẫn tiếp tục tiến hành.

Bà Trang Lê - Chủ tịch Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam nói: “Tôi nghĩ rằng trong “nguy có cơ” và hơn bao giờ hết đây là thời điểm vàng của thời trang Việt Nam. Đó cũng là lý do chúng tôi lấy chủ đề của tuần lễ thời trang năm nay “The Future Is Now” – bước đột phá mới cho tương lai của thời trang Việt Nam, để chúng ta có thể nói với thế giới rằng Việt Nam cũng là một thị trường thời trang tiềm năng”.

Ở mùa này, NTK Nguyễn Công Trí sẽ đảm nhiệm vai trò mở màn sự kiện thời trang năm nay.

Chia sẻ về lý do góp mặt tại sự kiện thời trang lần này, NTK Nguyễn Công Trí cho biết, sau 2 năm anh không tham gia Tuần lễ thời trang tại Việt Nam, anh mong muốn lần trở lại này có thể tìm lại chính mình. Đặc biệt, sau đợt dịch vừa rồi là một cơ hội để anh tìm hiểu về thị trường thời trang tại Việt Nam hơn.

NTK Đỗ Long bật mí sẽ có nhiều nhân vật nổi tiếng góp mặt trong show diễn sắp tới. Với anh, mỗi sản phẩm ra mắt đều được đầu tư chỉn chu, cùng thái độ làm việc chuyên nghiệp là cách anh tạo lòng tin đối với khách hàng và các mối quan hệ trong showbiz.

Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2020 còn đặc biệt dành cơ hội cho những tài năng sinh viên trẻ đến từ các đơn vị đào tạo chuyên ngành thời trang như: Học viện thiết kế và thời trang London (LCFD), Đại học Kiến trúc TP.HCM, ĐH Quốc tế Hồng Bàng.

Chia sẻ về vấn đề trên, bà Lê Trang cho biết, Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam không chỉ là nơi tôn vinh các sản phẩm từ những nhà thiết kế có tên tuổi mà còn là nơi cơ hội cho những nhà thiết kế trẻ phát triển tài năng.

Huỳnh Quyên