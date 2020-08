Đa số thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 thuộc thế 9X đời cuối và 10X đời đầu. Trong ảnh là Lưu Thanh Phương (đến từ Long An). Cô có gương mặt khả ái, nụ cười hiền dịu, dễ gây thiện cảm với người đối diện. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lịch trình cuộc thi bị chậm so với dự kiến ban đầu. Ảnh: HHNV.