Minh Tú từng trải qua tuổi thơ khốn khó, mặc đồ cũ chưa tới 10 nghìn đồng. Thành công trong lĩnh vực thời trang, Minh Tú đã có nhiều thay đổi trong phong cách nhưng vẫn không quên thói quen săn đồ “sida”.

Minh Tú sinh năm 1991, là người mẫu quen thuộc trên nhiều sàn catwalk tại TP.HCM. Tên tuổi Minh Tú nổi lên sau khi giành ngôi Á quân Asia's Next Top Model 2017. Cô trở thành huấn luyện viên của The Face Vietnam 2017 và The Look Vietnam 2017. Năm 2018, Minh Tú lọt top 10 Miss Supranational sau đó vinh dự được trao danh hiệu Miss Supranational Asia.

Gặt hái khá nhiều thành tích, ít người biết về tuổi thơ nghèo khó trước khi bước chân vào thế giới của những bộ đồ thời trang đắt giá.

Minh Tú từng kể: "Lúc bé, chúng tôi làm gì đủ điều kiện mua quần áo, giày dép mới. Tôi còn nhớ rất nhiều lần, tôi ra chợ mua đồ giá 10 ngàn đồng 3 cái về mặc. Bình thường thôi mà, có đồ mặc là vui rồi”.

Thành công trong lĩnh vực thời trang, Minh Tú sau khi đạt ngôi vị Á quân Asia's Next Top Model 2017, phong cách đời thường của Minh Tú có nhiều thay đổi, cô sắm sửa nhiều hàng hiệu hơn và có nhiều outfit lịch thiệp, sang trọng.

Minh Tú chuộng các thiết kế cá tính, hiện đại nhưng đôi khi, cô vẫn điệu đà với những chiếc đầm satin mỏng manh, hay ướm mình trong chiếc đầm midi cổ điển.

Miss Supranational Asia 2018 thử sức nhiều phong cách khác nhau, nhưng có chung đặc điểm đơn giản, không nhiều mảng đính kết. Thay vào đó, Minh Tú ưu tiên thiết kế trơn màu phối hợp cùng một số items họa tiết monogram để tạo điểm nhấn.

Chân váy đuôi cá màu trắng được Minh Tú diện cùng áo ôm sát cơ thể khoe khung xương cân đối. Túi xách và áo cùng tone xanh pastel giúp trang phục của cô trông hài hòa, dịu mắt. Người đẹp yêu thích các thiết kế từ nhà mốt Việt. Cô tự tin sải bước với thời trang “made in Vietnam” ở trời Tây.

Tuy thử sức với nhiều kiểu trang phục khác nhau, nhưng nhìn vào phong cách đời thường của Minh Tú có thể thấy gu thẩm mỹ quen thuộc nhất của cô thuộc về những outfit cứng cáp, tôn được hình thể khỏe khoắn.

Minh Tú từng tâm sự về cách chi tiêu cho thời trang khá tiết kiệm. Vì thế chân dài 1,78 m thường kết hợp nhiều phong cách khác nhau cho một món đồ. Chiếc túi xách đen họa tiết da cá sấu được Minh Tú diện trong hai bộ đồ trái ngược: một bên ra dáng tiểu thư sang trọng, bên khác lại thể hiện thần thái quyền lực.

Nếu Ngọc Trinh sở hữu BST giày cao gót hàng trăm đôi, thì Minh Tú lại có riêng cho mình hàng loạt giày sneaker hầm hố, nhiều đôi lên tới hàng chục triệu đồng. Sporty chính là điểm nổi bật nhất trong street style của Minh Tú. Cô khoe làn da nâu bóng và cơ thể săn chắc trong những bức hình bikini, tuy không nhiều nhưng cũng khiến những fan sắc đẹp yêu thích nét nóng bỏng kiểu Latin dành lời khen.

