Sau nhiều bộ phim thành công, Scarlet Johansson dần dần trở thành biểu tượng sắc đẹp cuốn hút của Hollywood.

Scarlett Johansson dù bén duyên với điện ảnh từ năm 1994 khi mới 10 tuổi nhưng đến đầu những năm 2000, cô mới gây được chú ý. Những bộ phim nổi bật làm nên tên tuổi của Scarlett Johansson có thể kể đến như: Ghost World – Thế giới ma (2001), A Love Song for Bobby Long – Bài tình ca cho Bobby Long (2004), The Island – Đảo vô hình (2005), Lucy (2014), Ghost in the Shell – Vỏ bọc ma (2017), Marriage Story – Câu chuyện hôn nhân (2019).

Đặc biệt Scarlett Johansson gắn liền thương hiệu với các bộ phim của vũ trụ điện ảnh Marvel từ những năm 2010 như: Iron man (Người sắt); The Avengers (Biệt đội siêu Anh hùng); The Avengers: Age of Ultron (Biệt đội siêu Anh hùng: Thời đại Ultron); The Avengers: Infinity War (Biệt đội siêu Anh hùng: Cuộc chiến vô cực); The Avengers: Endgame (Biệt đội siêu Anh hùng: Hồi kết),… và sắp tới đây là bom tấn riêng cho nhân vật của cô: Black Widow (Góa phụ đen).

Scarlett Johansson: Biểu tượng gợi cảm thế kỷ 21 của Hollywood

Scarlett Johansson từng kết hôn với nam diễn viên Ryan Reynolds năm 2008 nhưng cả hai đã đường ai nấy đi năm 2011.

Với số đo 3 vòng 91-59-89, Scarlett Johansson đứng thứ 9 trong cuộc bình chọn 100 người phụ nữ gợi cảm nhất thế giới năm 2005 bởi tạp chí FHM. Cô xếp thứ 6 năm 2006, thứ 3 năm 2007, thứ 2 năm 2008 và 2014 trong danh sách 100 người phụ nữ nóng bỏng nhất thế giới do tạp chí Maxim bình chọn. Ngoài ra, Scarlett Johansson cũng được bình chọn là “Vẻ đẹp tự nhiên nhất của Hollywood” do những nghệ sĩ trang điểm bình chọn năm 2006, “Vẻ đẹp tự nhiên nhất thế giới” trong một cuộc bình chọn tại Anh năm 2011 và đứng thứ hạng cao trong nhiều cuộc bình chọn sắc đẹp khác.

Scarlett Johansson thường xuất hiện trên các bộ phim trên với hình tượng gợi cảm, quyến rũ, thậm chí có những cảnh khoe thân hình rực lửa một cách táo bạo trước ống kính. Điều này đã khiến khán giả ví cô như Marilyn Monroe thời hiện đại.

Scarlett Johansson được ví như Marilyn Monroe của thế kỷ 21

Dù vậy, khi chập chững vào nghề, cô vẫn có những vai diễn mang hình tượng ngây thơ, ngọt ngào.

Vai chính đầu tiên của nữ diễn viên trong bộ phim Manny & Lo (1996).

Scarlett lần đầu gây được chú ý từ bộ phim Ghost World (2001) khi vào vai cô thiếu nữ tuổi teen gặp nhiều vấn đề với mọi người xung quanh. Tác phẩm này đã nhận được một đề cử Oscar cho hạng mục kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất.

Cột mốc đáng nhớ đầu tiên của Scarlett Johansson nằm ở vai diễn Charlotte trong bộ phim Lost in Translation (2003). Vai diễn này đã đem đến cho cô Quả cầu vàng cũng như giải thưởng cao quý của Viện Hàn lâm Nghệ thuật Điện ảnh và Truyền hình Anh Quốc (BAFTA) đầu tiên trong sự nghiệp.

Vai diễn Nola Rice trong Match Point – Điểm quyết định (2005) đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của nữ diễn viên với hình tượng gợi cảm, quyến rũ trước ống kính máy quay.

Bộ phim The Island – Đảo vô hình (2005) tuy không mang lại nhiều thành công nhưng lại cho khán giả thấy khả năng diễn xuất tốt trong các cảnh hành động của cô. Điều này hứa hẹn Scarlett Johansson tương lai sẽ trở thành đả nữ với vẻ ngoài bốc lửa của Hollywood.

Vẻ đẹp bốc lửa của Scarlett Johansson tiếp tục được thể hiện với vai diễn Vicky Cristina – một cô nàng phóng khoáng người Mỹ tại Barcelona, Tây Ban Nha trong bộ phim Vicky Cristina Barcelona (2008).

Diễn xuất đỉnh cao trong bộ phim Marriage Story – Câu chuyện hôn nhân (2019) đã đem đến cho Scarlett Johansson một đề cử Oscar ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Vai diễn để đời Black Widow – Natasha của người đẹp sinh năm 1984 với hình tượng nữ điệp viên sexy cùng nhiều cảnh chiến đấu đỉnh cao trong các bộ phim của Vũ trụ điện ảnh Marvel.

Trailer phim 'Black Widow'



browser not support iframe.

Nguyễn Nam