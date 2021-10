Mang trong mình hai dòng máu và thừa hưởng nét đẹp sắc sảo từ mẹ, thật không lạ khi siêu mẫu 26 tuổi Gigi Hadid từng có nhiều mối quan hệ tình cảm với các ngôi sao đẹp trai.

Tình trường gây chú ý

Trong các cuộc tình của Gigi Hadid, mối tình với chàng ca sĩ điển trai Cody Simpson là lâu nhất với hơn 2 năm mặn nồng. Cả hai đã cùng nhau chụp hình, chia sẻ những kỷ niệm ngọt ngào rồi cuối cùng chia tay vào tháng 5/2015. Sau khi chia tay, chàng ca sĩ người Úc thậm chí còn thừa nhận rằng anh vẫn còn tình cảm với người yêu cũ.

Gigi Hadid và Cody Simpson.

Sau khi chia tay Cody, Gigi Hadid đã có những cuộc tình chóng vánh trong vài tháng với ngôi sao Teen Wolf – Daniel Sharman và cả tay đua công thức 1 – Lewis Hamilton. Chuyện Gigi hẹn hò cùng tay đua nổi tiếng Lewis cũng từng tốn không ít giấy mực của báo giới khi cả hai có sự chênh lệch tuổi tác quá lớn. Vào thời điểm đó, Lewis đã 30 tuổi còn Gigi chỉ vừa tròn 19.

Tiếp đó vào tháng 6/2015, cô người mẫu xinh đẹp này tiếp tục hẹn hò cùng nam ca sĩ đồng hương Joe Jonas, người từng là bạn trai của nữ ca sĩ Taylor Swift. Tuy nhiên chỉ sau nửa năm yêu nhau, cặp đôi nổi tiếng này cũng chính thức tan rã vì lịch trình công việc quá bận rộn.

Gigi Hadid và Joe Jonas.

Tháng 8/2019, Gigi Hadid cũng vướng tin đồn hẹn hò với Á quân Bacharlotte Tyler Cameron. Người hâm mộ phát hiện Tyler rời căn hộ ở New York của Gigi vài lần, họ thậm chí còn nhận ra rằng Gigi đang mặc quần áo của nam người người mẫu. Tuy nhiên, Gigi và Tyler đã chính thức chia tay vào tháng 10.

Biết nhau từ trước nhưng tin đồn yêu đương của Gigi Hadid và Zayn Malik - cựu thành viên nhóm nhạc lừng danh One Direction chỉ thật sự bùng nổ vào tháng 11/2015. Đó là lần đầu tiên truyền thông bắt gặp hình ảnh sánh bước của cặp đôi sau bữa tiệc American Music Awards. Thời điểm này chỉ vài tháng sau khi cô nàng chấm dứt mối quan hệ tình cảm cùng nam ca sĩ Joe Jonas. Mãi đến tận tháng 11/2016, Zayn Malik mới chính thức công khai mối quan hệ yêu đương của mình cùng người hâm mộ. Cặp đôi đã trải qua những giây phút ngọt ngào bên nhau qua những bức ảnh tình cảm trên mạng xã hội.

Gigi Hadid và Zayn Malik.

Hạnh phúc chưa kéo dài bao lâu thì vào tháng 3/2017, cả hai chính thức “đường ai nấy đi”. Những năm tiếp theo, trên mạng xã hội xuất hiện tin đồn cặp đôi tái hợp cho đến tận tháng 2/2020, người hâm mộ mới một lần nữa dậy sóng khi bắt gặp những hình ảnh tay trong tay ngọt ngào của Zayn Malik và Gigi. Tới tháng 4/2020, Gigi xác nhận đang mang thai đứa con đầu lòng của 2 người và đến tháng 9/2020 hạ sinh em bé. Cho tới tận bây giờ, cô nàng chưa từng chia sẻ ảnh chụp cận mặt bé với truyền thông và người hâm mộ.

Gương mặt nổi tiếng làng mẫu

Gigi Hadid sinh năm 1995 trong một gia đình giàu có tại Los Angeles, Mỹ. Mang trong mình dòng máu pha trộn giữa Hà Lan, Jordan và Palestine, vẻ đẹp của Gigi Hadid vừa khiến người nhìn liên tưởng đến những nàng búp bê vừa có chút gì đó bí ẩn của khu vực Trung Đông. Khi mới 2 tuổi, Gigi Hadid đã được Paul Marciano - nhà đồng sáng lập thương hiệu thời trang Guess - phát hiện ra tiềm năng làm người mẫu. Năm 4 tuổi, Gigi đã xuất hiện trong chiến dịch quảng cáo "Baby Guess". Sau này, cô tiếp tục làm mẫu cho chiến dịch "Guess Kids". Đến khi 19 tuổi, Gigi lại tham gia thêm một chiến dịch quảng cáo nữa cho Guess.

17 tuổi, người đẹp tới New York học chuyên ngành tâm lý tội phạm tại Đại học New School nhưng dừng học ngay sau đó để ký hợp đồng với công ty IGM Models. Một năm sau, cô ra mắt trên đường băng Desigual trong Tuần lễ thời trang New York tháng 2/2014, rồi lên trang bìa tạp chí CR Fashion Book. Những năm tiếp theo, Gigi Hadid liên tục xuất hiện trên sàn diễn Versace, Chanel, Fendi, Marc Jacobs,…

Cô cũng là gương mặt trang bìa của những tạp chí nổi tiếng như Vogue, Elle, Harper’s Bazaar, W Magazine,... Gigi đã góp mặt 3 lần trong chương trình của Victoria’s Secret và thu 30.000 USD cho mỗi bài đăng tải trên Instagram với hơn 70 triệu người theo dõi. Người mẫu 26 tuổi cũng bày tỏ nguyện vọng muốn phát triển thương hiệu riêng của mình.

Bên cạnh công việc người mẫu, Gigi Hadid cũng chơi thể thao. Cô là vận động viên cưỡi ngựa và từng tập luyện bóng chuyền với ý định tham gia Olympic. Siêu mẫu cũng rất mê nấu ăn. Cô thường xuyên đăng tải trên Instagram các công thức ưa thích của mình, thậm chí Gigi từng chiến thắng một tập Celebrity Masterchef năm 2016.

Năm 2015, nữ người mẫu dính vào scandal liên quan đến cocaine. Khi đó, bạn trai Cody Simpson đăng đoạn video cho thấy cặp đôi đang tiệc tùng tại Miami, Gigi thì cúi mặt xuống như đang hít cocaine. Khoảnh khắc này khiến cô nhận nhiều lời chỉ trích nhưng Gigi đã phủ nhận rằng cô không bao giờ đụng tới cocaine.

Năm 2015, cô được Daily Front Row bình chọn là Người mẫu của năm. Năm tiếp theo, Gigi Hadid được xướng tên trong hạng mục Người mẫu quốc tế của Hội đồng thời trang Anh ở tuổi 21. Theo thống kê của Forbes, Gigi Hadid nằm trong top 10 người mẫu thu nhập nhiều nhất năm 2018. Thu nhập của Gigi Hadid ước tính khoảng 13 triệu USD vào năm 2019 nhưng tăng vọt lên đến 29 triệu USD vào năm 2020.

MV 'Dusk Till Dawn' của Zayn Malik và Gigi Hadid

Đỗ Quyên