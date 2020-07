Phong cách trang điểm và kiểu tóc của Taylor Swift trong Album mới khiến khán giả thích thú vì sự tự nhiên và độc đáo.

Vừa qua, Taylor Swift bất ngờ gây chú ý khán giả toàn cầu với album thứ 8 mang tên Folklore. Khác với những ra mắt sản phẩm trước đây được nữ ca sĩ và ekip đầu tư hào nhoáng, sự trở lại trong mùa dịch của Taylor đậm chất “cách li” hơn. Cô hướng mình đến hình ảnh gần với thiên nhiên và sự tối giản.

Phong cách trang điểm trước đây Taylor Swift thường sử dụng.

Hình ảnh trong album và MV mở màn Cardigan của cô nhanh chóng nhận được chú ý. Tạp chí Vogue nhận xét những gì Taylor Swift làm hợp thời. Từ tóc đến trang điểm đều có thể trở thành xu hướng thời trang làm đẹp tại nhà trong bối cảnh dịch covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp.

Taylor Swift cho biết, cô tự trang điểm khi làm hình ảnh cho album và MV. Cô quyết tâm từ bỏ đôi môi đỏ, viền mắt sắc cạnh đặc trưng để sống đúng hoàn cảnh hơn trong mùa dịch.

Trong giai đoạn này, những gương mặt với nền da mỏng nhẹ, không đánh khối kết hợp cùng một màu son có sắc trầm sẽ tạo ra cảm giác an toàn, dễ chịu hơn. Những gì Taylor làm, từ âm nhạc cho đến diện mạo thật sự giải tỏa sự căng thẳng cho mọi người.

Hình ảnh Taylor Swift nhẹ nhàng trong lần trở lại mới nhất.

Mùa hè covid dường như bớt nóng bỏng hơn bởi người ta hiếm thấy những chuyến du lịch xa hoa. Thay vào đó, con người muốn hòa mình gần hơn với thiên nhiên ban sơ. Điều này nhanh chóng được Taylor Swift áp dụng.

Cô tự tạo nên một vẻ đẹp hầu như tối giản nhưng vẫn toát lên sự hồng hào, tươi tắn với má hồng phớt nhẹ, một chút mascara (chỉ đủ làm dày mi, không cần cong vút và quá dài), một chút son màu cam đất với chất dưỡng không quá bóng.

Quý cô Swift trở lại là một cô gái đồng quê với kiểu trang điểm tôn lên sự khỏe khoắn, tự do, thoáng đạt.

Yếu tố căn bóng (glowing) vốn thường thấy trong mùa hè vẫn được Taylor Swift sử dụng. Tuy vậy, sự căng mướt lại khá nhẹ nhàng khác với những mùa hè tiệc tùng với phần đánh sáng rất nổi bật.

Phong cách trang điểm căng bóng, nhấn nhiều ở gò mát, sóng mũi và cằm thường thấy trong các mùa Hè trước.

Taylor Swift và mái tóc búi đồng quê giản dị do cô tự thực hiện.

Không có chuyên gia làm tóc, nữ ca sĩ cũng phải mày mò tự làm. Kết quả là mái tóc "trước phất phơ sau búi cục" đã ra đời. Để làm kiểu tóc này, trước tiên Taylor đã thắt tóc sau đó búi lên thành hai cục hai bên. Mái tóc của Taylor nếu nhìn sẽ thấy hai bên có hình dáng khác nhau, điều này cũng nằm trong xu hướng bất đối xứng trong thời gian gần đây.

Ví dụ gần nhất là nhóm nhạc Blackpink trong các bộ hình và MV How you like that cũng trang điểm và làm tóc bên có bên không.

Mái tóc chỗ xoan rối, tóc thừa tạo nên hình ảnh khác lạ so với một Taylor Swift hoàn hảo thường thấy.

Riêng phần mái, có lẽ đây là lần để phần "lộn xộn" nhất của nữ ca sĩ. Một mái tóc rối bời, đi kèm hai lọn tóc mai xõa nhẹ đã ra đời. Kỳ lạ là khi đặt chúng vào khung cảnh của thiên nhiên lại thật hợp lý. Nó không chỉ giúp tôn lên một Taylor Swift gần gũi với công chúng mà còn xóa bỏ rào cản về chuyện tóc tai.

Đây là Taylor Swift khi có chuyên gia làm tóc để tạo nên những kiểu dáng cầu kỳ.

Diệp Khoa