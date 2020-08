Đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam 2020, thí sinh Phan Lê Hoàng An gây ấn tượng bởi nhan sắc gợi cảm và thành tích 8.0 IELTS.

Phan Lê Hoàng An sinh năm 2000, đến từ Tiền Giang, đang là sinh viên chuyên ngành Quan hệ quốc tế, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM. Cô có chiều cao 1,7m và số đo 3 vòng: 82-59-93 cm. Khác với hầu hết các thí sinh đã lộ diện, Hoàng An sở hữu ngoại hình khỏe khoắn, gợi cảm với làn da nâu và thần thái quyến rũ.

Thí sinh Phan Lê Hoàng An.

Trước đây, Hoàng An là học sinh chuyên Anh của Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, TP.HCM, từng đạt giải ba học sinh giỏi môn tiếng Anh cấp thành phố. Đặc biệt, người đẹp gây ấn tượng bởi điểm số IELTS 8.0 và từng là tình nguyện viên trong chương trình thuộc Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam (BCNV).

Chia sẻ với VietNamNet, người đẹp cho biết: "Tôi vừa hoàn tất kỳ thi IELTS vào đầu tháng 8 sau 3 tuần ôn tập. Tôi vui vì đạt được mục tiêu mình mong muốn. Để thi tốt chứng chỉ này, tôi nghĩ nên xác định rõ những điểm mạnh và yếu, định hướng của bản thân để có được một chiến lược và lịch trình ôn thi hợp lý". Ngoài tiếng Anh, Hoàng An còn có thể sử dụng tiếng Tây Ban Nha sau quá trình tự học trong vòng 6 tháng.

Thân hình săn chắc, quyến rũ với vòng eo 59 của Hoàng An.

Vốn ngoại ngữ là một lợi thế của Hoàng An khi đến với cuộc thi năm nay, nhưng cô khiêm tốn bộc bạch: "Tôi không nghĩ chỉ với vốn ngoại ngữ thôi sẽ làm nên Hoa Hậu Việt Nam, còn rất nhiều điều hội tụ để chọn ra một cô gái có thể đại diện nước nhà. Nhưng với vốn ngoại ngữ, mọi hoa hậu có thể truyền đạt những viễn cảnh tốt đẹp hơn cho thế giới, truyền tải thông điệp tích cực cho cộng đồng. Không phải là duy nhất, tuy nhiên ngoại ngữ chắc chắn là một yếu tố đưa ta về đích dễ dàng hơn".

Hoàng An cho biết, 2 biểu tượng nhan sắc truyền cảm hứng cho cô đến với cuộc thi năm nay là Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017 - H'Hen Niê và Hoa hậu Việt Nam 2006 - Mai Phương Thuý.

"Ở chị Hen, tôi cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực toả ra và khâm phục sự cố gắng của chị, đặc biệt là câu nói: “I can do, you can do it”. Còn ở chị Mai Phương Thuý, điều làm tôi ngưỡng mộ nhất là vốn tri thức và sự tự chủ, bản lĩnh của người phụ nữ. Chị ấy đã truyền cho tôi tinh thần quyết tâm và kiêu hãnh trong cuộc sống", người đẹp thổ lộ.

Hoàng An tự tin với làn da nâu và vẻ ngoài cá tính của mình khi đến với Hoa hậu Việt Nam: "Tôi nghĩ ở thời đại này, làn da trắng, hàm răng đều hay nụ cười dịu dàng không còn là thước đo chuẩn mực tại các cuộc thi sắc đẹp. Đã có người nói da tôi quá nâu, vẻ đẹp của tôi không phù hợp tiêu chuẩn đại đa số người Việt. Nhưng hơn hết, với tôi, vẻ đẹp thực sự của một hoa hậu đến từ tâm hồn, tri thức, nhân cách và sẽ toát ra bên ngoài khi họ dùng danh hiệu của mình để lan toả những giá trị tích cực cho cộng đồng".

Cô gái sinh năm 2000 cho biết: "Trước đây, tôi từng nhận nhiều lời chê bai về ngoại hình. Nhưng thay vì buồn, tôi để ngoài tai những lời dè bỉu và coi đó là động lực để hoàn thiện bản thân. Tôi đến với Hoa hậu Việt Nam để khẳng định vẻ đẹp riêng của mình.

Nếu tôi không thể chinh phục mọi người bằng ngoại hình, tôi sẽ dùng tri thức, tâm hồn và cách giao tiếp để người đối diện cảm thấy tôi là một cô gái mạnh mẽ. Khi một người phụ nữ hội tụ được những yếu tố đó cũng là lúc sắc đẹp thật sự liên tiếng".

Hoàng An tâm sự, cô chọn học ngành Quan hệ quốc tế bởi thích tìm hiểu tin tức về các chủ đề khoa học xã hội, chính trị và đặc biệt là nghệ thuật. "Khoa Quan hệ quốc tế cung cấp cho tôi nhiều kiến thức thường nhật và giúp tôi tự tin hơn khi đối diện với khó khăn trong cuộc sống. Những bài học bổ ích giúp tôi nhìn nhận cuộc sống khác đi, không còn một chiều, đơn phương mà là cái nhìn đa phương và luôn luôn biến thiên, không có điều gì là tuyệt đối", người đẹp nói.

Hoàng An là một trong những thí sinh có thế mạnh ngoại ngữ trong vòng sơ tuyển của Hoa hậu Việt Nam 2020.

Ngoài việc học, nữ sinh còn làm mẫu ảnh thời trang trong một vài buổi chụp với bạn bè. Khi còn là học sinh THPT, Hoàng An đã tự tin bước ra khỏi vỏ bọc, tham gia những chương trình thời trang học đường để cảm thấy tự tin hơn, có kinh nghiệm trong việc đứng trước đám đông và đặc biệt để biết rằng vẻ đẹp của cô đâu đó cũng có người thích và cảm nhận được.

Người đẹp Tiền Giang muốn mang một hình ảnh năng động, tự tin và đầy chân thành đến Hoa hậu Việt Nam 2020.

"Tôi không gò bó bản thân vào bất cứ khuôn khổ nào, chỉ muốn là một phiên bản tốt nhất của mình. Cuộc thi là cơ hội giúp tôi lan toả những giá trị nhân văn, truyền cảm hứng đến những người đã và đang tự ti vào ngoại hình của mình những nguồn sống tích cực. Ngoài ra, với Hành trình Nhân ái của cuộc thi, tôi hy vọng đây sẽ là cầu nối để giúp đỡ những hoàn cảnh bất hạnh, cơ cực", Hoàng An bộc bạch.

Hoàng An chia sẻ: "Đến với Hoa hậu Việt Nam 2020, tôi mong muốn truyền tải thông điệp tích cực đến với những bạn trẻ có những khuyết điểm ngoại hình hãy sống tích cực, luôn tin tưởng, tự yêu thương, tự làm đẹp bản thân mình.

Đừng ép mình theo một tiêu chuẩn sắc đẹp nào đó, chỉ cần khi nhìn vào gương, các bạn đẹp qua từng ngày, trưởng thành và mạnh mẽ hơn bản thân của ngày hôm qua. Hãy luôn tin vào một ngày mai tốt đẹp hơn. Đó là khi các bạn thật sự toả sáng".



Đức Thắng