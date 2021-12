Thu Quỳnh, Anh Vũ xuất hiện với hình ảnh mới lạ, ấn tượng trong những trang phục thổ cẩm thuộc bộ sưu tập 'Hồn Tây Bắc' của NTK Thạch Linh.

Thu Quỳnh và Hoàng Anh Vũ trong trích đoạn phim Hương vị tình thân

Bộ sưu tập Hồn Tây Bắc được chia thành 2 phần. Phần 1 là những hình ảnh của NTK Thạch Linh cùng loạt người mẫu tên tuổi chụp tại studio. Phần 2 là hình ảnh cặp đôi Thy – Huy của phim Hương vị tình thân do Thu Quỳnh, Anh Vũ thể hiện. Lẽ ra, phần 2 NTK mong muốn chụp tại vùng núi Tây Bắc, tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh không thuận tiện việc đi lại nên việc ghi hình phần này sẽ được thực hiện với bối cảnh núi non hùng vĩ ở Ninh Bình.

NTK chọn chất liệu chủ đạo bao gồm vải thổ cẩm thêu tay được lựa chọn kỹ từ chính các chợ vải của người dân tộc vùng Tây Bắc. Ngoài ra còn có vải thổ cẩm in với các hoa văn thiết kế độc quyền, xen kẽ thêm các vải như tafta, lụa, oganza, tơ tằm, đính kết các bông hoa, hạt gỗ, một vài chi tiết vẽ màu nước với màu sắc rất sặc sỡ, độc đáo. Các họa tiết của bộ sưu tập được lấy từ văn hóa, đời sống của người dân tộc vùng Tây Bắc, trong đó chủ đạo là dân tộc Mông, tiếp đến là Thái, Dao…

Chia sẻ về bộ sưu tập, NTK Thạch Linh bày tỏ, Tây Bắc không chỉ là xứ sở hùng vĩ, hiểm trở, thơ mộng với những cánh rừng đại ngàn, những triền ruộng bậc thang mà còn là một kho trầm tích văn hóa dân gian được hình thành, lưu giữ và phát triển từ ngàn đời nay.

Trong không gian văn hóa Tây Bắc, trang phục truyền thống là một biểu trưng văn hóa phản ánh sinh động phong tục, tập quán, vẻ đẹp và bản sắc của mỗi dân tộc anh em trên vùng đất địa đầu Tổ quốc.

"Mỗi dân tộc ở Tây Bắc đều có trang phục riêng, qua đó có thể nhận biết tộc người, nơi cư trú, tập quán, đời sống văn hóa của họ. Độc đáo, đa màu sắc là những gì chúng ta được chiêm ngưỡng và trải nghiệm với những bộ trang phục của đồng bào Tây Bắc xưa. Ngày nay các bộ trang phục được cách tân nhưng không làm mất đi vẻ đẹp vốn có của nó", NTK chia sẻ.

Chia sẻ thêm về việc "làm mới" trang phục thổ cẩm, nữ NTK nói ban đầu cô cũng e ngại việc cách tân của mình sẽ không nhận được sự đồng tình của công chúng. Tuy nhiên sau khi suy nghĩ, cân nhắc, cô vẫn quyết định sáng tạo trên chất liệu thổ cẩm của các dân tộc vùng Tây Bắc.

“Tôi muốn mang một luồng gió mới với trang phục thổ cẩm để phù hợp hơn với thời đại 4.0, lan truyền tới giới trẻ rộng hơn và dễ dàng vươn ra thế giới. Tôi nghĩ đó cũng là một cách để góp phần quảng bá, đẩy mạnh thị trường cho thổ cẩm của người dân vùng cao”, cô nói.

"Thông qua bộ sưu tập Hồn Tây Bắc, tôi muốn quảng bá trang phục thổ cẩm và các họa tiết thổ cẩm Tây Bắc cho thị trường trong ngoài nước, muốn đem trang phục, muốn thổi hồn cho trang phục thổ cẩm Việt Nam đi muôn nơi", NTK Thạch Linh bộc bạch.

Thạch Linh là NTK trang phục biểu diễn quen thuộc của nhiều gương mặt tên tuổi như: Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh, Hoa hậu Áo dài Tuyết Nga, các ca sĩ Tân Nhàn, Huyền Trang, Phương Nga, Bích Hồng, Lương Nguyệt Anh, Đỗ Tố Hoa, Sèn Hoàng Mỹ Lam, Cát Tiên, Đào Tố Loan, Phương Thúy…

Ngân An