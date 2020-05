Tiểu Vy đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam năm 2018 khi mới 18 tuổi. Sau đó, người đẹp còn ghi dấu ấn khi lọt Top 30 Miss World và Top 5 Hoa hậu Nhân ái Thế giới. Cô cũng đã xuất sắc đạt giải "Best Face of The year" trong sự kiện Elle Beauty Awards 2020.