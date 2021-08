Trải qua nhiều thăng trầm của cuộc đời, ca sĩ Thu Phương hiện đang có cuộc sống viên mãn bên ông bầu Dũng Taylor và 4 con.





Ca sĩ Thu Phương sinh năm 1972 tại Hải Phòng, là ca sĩ có tiếng của làng nhạc nhẹ Việt Nam thập niên 90. Cô đã giành được nhiều giải thưởng âm nhạc trong nước trong thời kỳ Làn Sóng Xanh và một Huy chương vàng liên hoan nhạc nhẹ Việt Nam toàn quốc năm 1995.

Đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, nữ ca sĩ bất ngờ sang Mỹ định cư, dành 12 năm loay hoay với cuộc sống mưu sinh ở xứ người.

Tuổi 49 đẹp mặn mà của ca sĩ Thu Phương

Không chỉ lận đận với nghề, chuyện tình cảm của Thu Phương cũng gặp nhiều trắc trở. Thu Phương từng có gần 14 năm chung sống hạnh phúc với Huy MC trước khi ly hôn đầy tiếc nuối vào năm 2003.

Sau nhiều sóng gió trong hôn nhân, nữ ca sĩ tìm được hạnh phúc mới bên ông bầu nổi tiếng của thị trường ca nhạc hải ngoại – Dũng Taylor. Sau 17 năm bên nhau, có hai con chung nhưng cặp đôi vẫn vô cùng hạnh phúc dù chưa tổ chức đám cưới, cũng chưa đăng ký kết hôn.

Dũng Taylor cũng vô cùng yêu thương hai con riêng của Thu Phương. Năm 2008, chính anh là người đón con trai và con gái của nữ ca sĩ sang Mỹ đoàn tụ cùng mẹ.

Ở tuổi U50, nhan sắc của Thu Phương ngày một đằm thắm và mặn mà. Có lẽ cuộc sống viên mãn bên gia đình đã khiến nữ ca sĩ luôn giữ được sự vui vẻ, tích cực trên gương mặt.

Thu Phương trong MV 'We are the family'

Phương Linh