Quang Sơn (đội Xuân Lan) mang đến tiết mục nhảy quyến rũ "I know you want me". Tuy còn khá ngượng ngùng trong phần nhảy, nam diễn viên cũng để lại ấn tượng khi cắt mái tóc dài, thể hiện tinh thần chiến binh mới mẻ tại bán kết.