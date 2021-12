"Đó là một ám ảnh tôi không bao giờ quên. Trong mơ hồ, tôi nghe người dân hỏi nhau: "Có cần mang chiếu với cát ra không?", Lý Nhã Kỳ kể lại phút suýt chết dưới gầm xe container.

Tập 2 Trà chiều cùng Mợ chảnh - một series cá nhân của Lý Nhã Kỳ, doanh nhân kể với diễn viên Khả Như về ám ảnh lần suýt chết trong tai nạn xe của mình.

Hơn 10 năm trước, Lý Nhã Kỳ đi quay phim Kiều nữ và đại gia từ Long Hải (Bà Rịa) về TP.HCM lúc 2 giờ sáng. Tài xế riêng của cô bỗng ngủ gật khiến chiếc Mercedes mất lái sang làn đường của xe container. Trong một khoảnh khắc, chiếc xe container lao đến cán nát xe của doanh nhân.

"Đó là một ám ảnh tôi không bao giờ quên. Lần đầu tôi hiểu được con người trong giây phút sinh tử. Tôi tự nói với mình trong phút đó: "Con không muốn chết". Tôi từng rất tự tin mình có thể quyết định mọi thứ trong cuộc đời cho đến lúc đó. Tôi tưởng như hồn mình lìa khỏi xác, cố cào cấu một tia hy vọng. Trong mơ hồ, tôi nghe người dân hỏi nhau: Có cần mang chiếu với cát ra không?", cô tâm sự.

May mắn, Lý Nhã Kỳ không chịu thương tích nào ngoại trừ chấn động tâm lý. Cô bất động cho đến khi công an đến hiện trường đưa mình ra khỏi xe. Lúc này, người dân mới nhận ra người trong xe Mercedes bị tai nạn là Lý Nhã Kỳ. Họ tưởng cô đóng phim vì không bị thương tích gì, công an thì lo cô bị xuất huyết trong não. Bằng kinh nghiệm, công an vỗ vào lưng giúp cô hoàn hồn. Lúc này, Lý Nhã Kỳ biết mình chưa chết, thấy tủi thân nên òa khóc.

Lý Nhã Kỳ bần thần kể phút suýt chết.

Công an hỏi Lý Nhã Kỳ gọi cho người thân nào đến hỗ trợ vì phải về đồn lấy lời khai, đi kiểm tra sức khỏe,... Cô chợt nhận ra danh bạ mình lưu 1.750 số điện thoại nhưng chẳng thể gọi cho ai. Lý Nhã Kỳ không gọi cho mẹ vì sợ bà sốc tinh thần, chị gái đang mang bầu không thể chạy vì lúc ấy 2 giờ sáng.

"Sau khi xem hết danh bạ, tôi nói với công an rằng mình tự lo được, không cần gọi người khác. Tôi sợ làm phiền người khác, sợ yếu đuối. Tôi sống thiếu tình cảm quen rồi, sợ được ai đó quan tâm sẽ không mạnh mẽ như vậy được nữa. Cứ thế, tôi luôn nói với mọi người: Tôi ổn!", Lý Nhã Kỳ xúc động kể lại.

Lý Nhã Kỳ chia sẻ thêm đến tận bây giờ mỗi khi nghĩ lại cô vẫn ám ảnh việc ngồi xe 4 chỗ. Vì thế sau đó, cô chỉ đi xe có gầm cao 7 chỗ trở lên.

Lý Nhã Kỳ cũng tâm sự với Khả Như về quá khứ đói khổ khiến cô day dứt không thôi, lúc nào cũng thấy chênh vênh, không an toàn. Đó là ký ức về người cha thương binh có tỷ lệ thương tật 93%, người mẹ lao lực chăm chồng còn chị cả thay mẹ kiếm tiền nuôi em. Sau này, chị cô làm thu ngân ở nhà hàng đã tranh thủ gom thức ăn thừa về nhà. Mỗi lần như vậy, chị cô mang về một túi thức ăn thừa hỗn độn cho gia đình.

Day dứt tuổi thơ nghèo khó, Lý Nhã Kỳ quyết phải đổi đời. Cô từng làm việc cật lực đến độ mỗi ngày chỉ ngủ 4 tiếng, thuê 8 thư ký riêng cho công việc, không đi chơi hay kết bạn. Doanh nhân đánh đổi tuổi xuân từ 18 - 30 tuổi cho sự nghiệp thành đạt như hiện tại.

Cẩm Loan