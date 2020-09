Là MC dẫn ở điểm cầu Ninh Bình - nơi có nhà vô địch chung kết Olympia năm nay, Mai Trang chia sẻ, cô đứng về phía Thu Hằng và mong em coi đây là một bài tập vượt qua sóng gió dư luận.

Sáng 20/9, "trận chiến" cuối cùng của chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20 đã diễn ra với bốn thí sinh từ Ninh Bình, Quảng Trị, Hà Nội và Đắk Lắk. Chiến thắng thuộc về nhà leo núi Thu Hằng đến từ điểm cầu Ninh Bình. Thế nhưng, sau chiến thắng ấy, Thu Hằng vô tình trở thành người bị chỉ trích từ một bộ phận cư dân mạng do cách ăn mừng chiến thắng được cho là "không được khiêm tốn".

Đã có không ít ý kiến trái chiều xung quanh sự việc này nhưng có lẽ, hơn ai hết, MC Mai Trang - nữ MC dẫn kết nối tại điểm cầu Ninh Bình tới trường quay là người hiểu rõ nhất cảm xúc vỡ òa trong chiến thắng là như thế nào đối với mỗi người ủng hộ Thu Hằng.

MC Mai Trang là người dẫn kết nối ở điểm cầu Ninh Bình trong trận chung kết Olympia 2020.

Cô chia sẻ, bản thân đứng về phía Thu Hằng và các nhà leo núi. "Tôi tin rằng ai trong tình huống của Thu Hằng cũng sẽ có cảm xúc tương tự. Cô gái duy nhất trong 4 nhà leo núi, cô gái đầu tiên sau 9 năm giành vòng nguyệt quế, cô gái lần đầu tiên mang vinh quang về với Ninh Bình, cô gái ấy có quyền được cảm thấy hạnh phúc, vui sướng và vỡ oà trong niềm vui sướng ấy", MC Mai Trang nói.

Cô cũng mong khán giả hãy đặt mình vào vị trí của người khác trước khi phán xét bởi thật dễ dàng để chỉ nhìn một chiều, gửi một lời bình luận. Nhưng với một cô gái 17 tuổi, nó có thể gây tổn thương rất nhiều. Cô mong Thu Hằng hãy coi đây là một bài tập để vượt qua sóng gió dư luận và sống là chính mình.

Nữ MC bày tỏ đứng về phía Thu Hằng.

Khi được hỏi, có một số khán giả bình luận, Mai Trang dẫn "gào thét", "lanh chanh" khi Thu Hằng dẫn đầu cuộc đua từ khá sớm. Cô chia sẻ, bản thân có xem lại video sau chương trình và đọc cả bình luận của khán giả. Trong đó, có nhiều người thích năng lượng của cô, nhưng cũng có một số người thấy cô hét đến khản giọng, rồi "tăng động", "nhảy nhót lung tung".

"Có thể họ nghĩ rằng MC cần điềm tĩnh hơn, cần nhỏ nhẹ hơn chăng? Tuy nhiên, tôi cho rằng bất kể ai ở tại điểm cầu có học sinh vô địch cũng sẽ không thể kìm nén cảm xúc vui sướng và tự hào ấy được. Thêm nữa, giọng tôi vốn cũng cao sẵn, nên khi không khí xung quanh qúa ồn, mình chỉ cần nói to hơn một chút thì ở nhà, khán giả nghe cũng đã thành ra "gào lên" rồi, trong khi trên thực tế, ở tại điểm cầu bản thân tôi còn không thể nghe được giọng của chính mình vì tiếng hò hét của các bạn học sinh xung quanh.

Đây cũng là điểm tôi sẽ cần cải thiện cho các năm sau. Dù sao với tôi, là một MC tại điểm cầu, tôi muốn truyền tải chính xác không khí tại đó tới khán giả, đặc biệt cho thí sinh để họ có điểm tựa tinh thần vững chắc nhất. Vì thế, dù có được làm lại, tôi vẫn sẽ là một MC "nhảy nhót lung tung", "hò hét khản giọng" như vậy, vì đó chính xác là những gì đã diễn ra trong thời điểm đó, khoảnh khắc đó ở tại điểm cầu", Mai Trang bày tỏ.

Điểm cầu Ninh Bình vỡ òa trong nước mắt khi Thu Hằng giành quán quân.

Kể về kỷ niệm khó quên tại điểm cầu Ninh Bình năm nay, Mai Trang cho biết, do thời tiết mưa nhiều ngày, nên các kế hoạch phải thay đổi liên tục. Cuối cùng, sân khấu được đưa vào nhà thể chất với không gian hạn chế hơn rất nhiều và chất lượng âm thanh cũng không được tốt. Tuy nhiên, tinh thần cổ vũ của tất cả mọi người rất nhiệt tình.

Kỷ niệm đáng nhớ là tất cả cùng mừng rỡ khi Thu Hằng trả lời đúng ở câu hỏi vòng 'Vượt chướng ngại vật' và vươn lên dẫn đầu cũng khoảnh khắc trở thành nhà vô địch.

"Lúc đó, rất nhiều người đã khóc vì quá xúc động. Chính tôi cũng đã không giấu được cảm xúc trong hai thời điểm đó, nước mắt cũng trào ra và giọng cũng run run và bị át đi. Nhưng khoảnh khắc đó thật sự xúc động và đáng nhớ", MC Mai Trang kể lại.

Đây là lần thứ 5 MC Mai Trang được đồng hành tại các điểm cầu của chung kết Olympia. Trong đó, có 2 năm, cô may mắn được dẫn tại các điểm cầu có nhà vô địch. Nhiều người đùa vui rằng, Mai Trang mang lại may mắn cho các thí sinh. Tuy nhiên, bản thân nữ MC lại cho rằng do các bạn thí sinh quá giỏi và xuất sắc. Cô bảo, mình chỉ là một người kết nối như các MC khác.

Sau tất cả, với Mai Trang, trong muôn vàn chương trình đã dẫn, có lẽ Olympia mang nhiều cảm xúc và thăng hoa nhất. Vì ở đó có hàng trăm, hàng nghìn trái tim cùng hướng về một nơi, có sức mạnh đồng lòng, có tinh thần đoàn kết. Khi cùng chung một ý chí, mọi thứ đều trở nên dễ dàng.

Với cô, dù ở điểm cầu nào cũng có cảm xúc cháy bỏng, vỡ oà, thăng hoa, và tất nhiên là cả tiếc nuối. MC Mai Trang bày tỏ, cuộc sống không phải lúc nào cũng cho chúng ta cơ hội được cùng sẻ chia và sống với cảm xúc của mình như thế, nên cô luôn rất biết ơn những khoảnh khắc được đồng hành cùng chung kết Olympia.

Clip không khí tại điểm cầu Ninh Bình:

Hà Lan