Rời chương trình 'Thay lời muốn nói' sau 19 năm gắn bó, MC Quỳnh Hương thực hiện nhiều dự án truyền cảm hứng tích cực và có một cuộc sống hạnh phúc bên ông xã hơn 14 tuổi cùng con trai.

MC Quỳnh Hương sinh năm 1974, vốn là gương mặt quen thuộc của khán giả truyền hình HTV và chương trình Thay lời muốn nói từ năm 2000. Đối với cô, đây không chỉ là một chương trình truyền hình do cô phụ trách mà còn là một phần máu thịt của bản thân. Năm 2019, khán giả bất ngờ khi MC Quỳnh Hương đột ngột chia tay chương trình Thay lời muốn nói sau gần 2 thập kỷ gắn bó.

Mới đây, MC Quỳnh Hương bất ngờ tái xuất trong minishow Love Songs của Hồ Ngọc Hà. Vì yêu mến và mối duyên nợ Hồ Ngọc Hà từng nhận lời làm MC Thay lời muốn nói năm 2009, Quỳnh Hương quyết định tham gia minishow của đàn em. Nữ MC nổi tiếng đùa: 'Lâu rồi tôi không cầm mic, nay lại bàn về chủ đề tình yêu biết nói gì nhỉ?''.

MC Quỳnh Hương mang đến những chia sẻ ý nghĩa cùng giọng nói ấm áp khiến chương trình thêm sâu sắc. Cô cũng bày tỏ ngưỡng mộ những nỗ lực của Hồ Ngọc Hà suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Nhiều khán giả thích thú vì được hội ngộ nữ MC nổi tiếng sau thời gian dài vắng bóng.

Thời gian qua, MC Quỳnh Hương dừng công việc MC, cùng cộng sự thực hiện các chuyến đi đến nhiều quốc gia như Bhutan, Ấn Độ, Tây Tạng. Mục đích các chuyến đi này là gắn kết mọi người, tái tạo năng lượng, chia sẻ tình thân.

Các dự án này đã tạo cho cô tiếng vang không nhỏ, đặc biệt là những chuyến du lịch không đơn thuần là du lịch, mà còn mang lại cho người trải nhiệm những thay đổi của bản thân, sống tích cực và vui vẻ hơn. Ngoài ra, Quỳnh Hương cũng cho ra mắt các cuốn sách khuyến khích sống yêu thương, tạo sự yên ổn trong tinh thần, cô đã được rất nhiều đọc giả ủng hộ.

Ngoài ra, Quỳnh Hương cũng thực hiện loạt chương trình về Nhân số học trên kênh YouTube cá nhân. Đây là bộ môn nghiên cứu về Khám phá bản thân thông qua các con số có từ lâu đời nhưng còn khá mới mẻ tại Việt Nam. Khác với hình ảnh "người đàn bà khóc" trong suốt 19 năm Thay lời muốn nói, Quỳnh Hương cho thấy một diện mạo hoàn toàn khác với mong muốn truyền cảm hứng sống tích cực qua những con số trong bộ môn này.

Quỳnh Hương sắp hoàn tất quyển sách về Thần số học, được viết lại dựa trên nền tảng cuốn The Complete Book of Numerology của Tiến sĩ David Phillips. Trước đó, nữ MC từng xuất bản một số tập tản văn: Yên, An nhiên mà sống, Luật hấp dẫn của nụ cười...

Sau một năm chia tay với công việc truyền hình, Quỳnh Hương đã tạo được tiếng vang cho những dự án riêng. Ở tuổi 46, nữ MC vẫn giữ được thần thái tươi trẻ, rạng rỡ khi thường xuyên tập luyện yoga và giữ tâm trí thoải mái.

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, Quỳnh Hương còn khiến nhiều người ngưỡng mộ với cuộc sống hôn nhân giản dị, hạnh phúc. MC Quỳnh Hương có cuộc sống an yên bên ông xã hơn 14 tuổi.

Quỳnh Hương tiết lộ ông xã biết cô từ năm 7 tuổi tuy nhiên đến khi nữ MC 22 tuổi, cả hai mới chính thức yêu nhau.

Quỳnh Hương chỉ có một cậu con trai năm nay đã 18 tuổi và đang du học ở Anh. Trước tình hình dịch covid-19 diễn biến phúc tạp, Quỳnh Hương vẫn cho con trai ở lại nước ngoài vì tin rằng Gia Toại đã trưởng thành và có quyền quyết định tương lai của mình.

Nữ MC gọi con trai là người bạn rất thân của mình hai mẹ con đều kể cho nhau nghe mọi chuyện như hai người bạn. "Tôi tập chia sẻ cho con ngay từ bé. Những khoảng thời gian rảnh rỗi, tôi thường đi du lịch cùng con trai. Chia sẻ, đồng cảm gần như mọi trải nghiệm nên tình cảm mẹ con luôn gắn bó, thân thiết như những người bạn đúng nghĩa. Con tôi không ngại chia sẻ bất kỳ điều gì với mẹ", cô nói.

