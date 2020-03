- Trong khi nhiều người về nước để tránh dịch, không ít người nổi tiếng vẫn động viên con ở lại nước ngoài.

Mới đây, diễn viên Chi Bảo, NSND Trung Anh cũng đã đưa con từ nước ngoài về nước. Ngay khi đáp chuyến bay, các bạn trẻ được đưa thẳng đến khu cách ly tập trung để theo dõi. Tuy nhiên, một số nghệ sĩ khác quyết định khuyên con ở lại nước ngoài.

Diễn viên Diễm My 6X có hai con Thùy My (sinh năm 1995) và Quế My (sinh năm 2000) - đang theo học ở Mỹ. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thẳng thắn bày tỏ quan điểm: "Đi lại trên các phương tiện công cộng vào thời điểm này, nhất là máy bay, rất dễ bị lây nhiễm. Các nước đều đang áp dụng chính sách hạn chế đi lại, nhiều hãng hàng không hủy chuyến không có kế hoạch. Vì thế, các con có thể phải vạ vật nhiều giờ ở nơi quá cảnh".

Bên cạnh đó, Diễm My cũng trấn an rằng các con đều còn trẻ, sức đề kháng tốt và khuyên các du học sinh tự biết chăm sóc bản thân bằng việc ăn ngủ điều độ, giữ vệ sinh, tránh tiếp xúc đông người để hạn chế nguy cơ lây nhiễm.

Diễm My 6X để cả 2 con gái là Thùy My và Quế My ở lại Mỹ.

MC Quỳnh Hương cũng đồng ý cho con trai Gia Toại ở lại Anh để hoàn thành kỳ thi tú tài quốc tế ngày 1/5. Mặc dù tình hình dịch bệnh phức tạp nhưng hệ thống mà Gia Toại đang theo học vẫn quyết định giữ nguyên lịch học cũ.

MC Quỳnh Hương tiết lộ rằng trước đó chị cũng muốn đưa con về nước để tiện chăm sóc và theo dõi trong mùa dịch. Nhưng nếu như vậy con trai phải đồng ý bỏ kỳ thi quan trọng. Mặc dù khá do dự nhưng cuối cùng Quỳnh Hương để con tự quyết định tương lai của mình.

Nữ MC tài năng chia sẻ: "Đây là thử thách đầu đời của con về lòng dũng cảm, bản lĩnh và cả sự quyết đoán, cũng là thử thách dành cho gia đình mình khi đặt niềm tin nơi con cái". Cũng như Diễm My, Quỳnh Hương lo con trai có nguy cơ lây nhiễm cao khi ngồi trên máy bay nhiều giờ.

Vì kỳ thi tú tài sắp tới, Gia Toại - con MC Quỳnh Hương không thể về nước.

Khác với Gia Toại, trường học ở Mỹ của Alex - con gái MC Thanh Mai - thông báo đóng cửa hết năm nay. Mặc dù có rất nhiều thời gian nghỉ nhưng MC Thanh Mai vẫn quyết định không đưa con về Việt Nam tránh dịch.

Thanh Mai chia sẻ mẹ con cô đã thống nhất cho Alex ở lại Mỹ theo lời kêu gọi của chính phủ nước này: "Ai đang ở đâu, hãy ở yên đấy". Thanh Mai cho biết cô cũng tin tưởng vào khả năng xoay sở và tự chăm sóc của Alex.

Mặc dù lịch học được hoãn tới hết năm, MC Thanh Mai quyết định để Alex lại Mỹ.



Đức Trung