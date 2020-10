Trong Rap Việt, Trấn Thành có vai trò kết nối giới rap với khán giả đại chúng. Anh hài hước và khác biệt, nhưng đôi khi hành xử thiếu tinh tế.

Rap Việt đã đi được nửa chẳng đường với hai vòng Chinh phục và Đối đầu nhưng câu chuyện về MC vẫn chưa hết tranh cãi. Từ những bàn luận về việc Trấn Thành có nên đảm đương vai trò dẫn chương trình trong một game show rap, vấn đề hiện đã được chuyển sang hướng: MC chỉ là MC hay phải kiêm luôn công việc “chuyên gia” như đánh giá huấn luyện viên và phân tích ca từ thí sinh.

Điều rất dễ nhận ra lại là mỗi khi Trấn Thành đi sâu vào chuyên môn rap, văn hóa hip hop/underground, anh rất dễ mắc lỗi, bị phản ứng. Trong khi, nếu chỉ dừng ở vai trò người dẫn dắt, anh hoàn toàn ghi điểm trước khán giả lẫn giới rapper đang ngồi trên ghế nóng.

Trấn Thành thể hiện nhiều điều hay nhưng cũng lộ những cái dở ở Rap Việt.

Giá trị của Trấn Thành

Rapper ClassX (Giang Đẫm) của nhà RVP thiện chiến trong giới rap thuở nào mới đây làm hẳn một video để so sánh Rap Việt và King of Rap. Anh cho rằng Rap Việt hiện là game show số một nhưng King of Rap chưa chắc đã là số hai.

Khi lý giải về sự thành công của Rap Việt, một trong những nguyên nhân mà ClassX chỉ ra là sự xuất hiện của Trấn Thành. Theo nam rapper, Trấn Thành không chỉ là một “cú nổ” về mặt truyền thông, mà thực tế chính anh đã chuyển được trạng thái từ gây tranh cãi ở thời điểm ban đầu đến thuyết phục về sau.

Quan điểm của ClassX được đồng tình. Ở Rap Việt, Trấn Thành đã vượt qua những chỉ trích bằng sự dí dỏm và hòa nhập của anh khi nhập cuộc game show rap đầu tiên trên sóng giờ vàng. Anh góp phần cho sự sinh động của một chương trình truyền hình, điều mà King of Rap dù cùng loại hình lẫn thể loại âm nhạc đã không làm được.

Cách Trấn Thành giả giọng Suboi, rồi ngồi cùng cô để nhún nhảy theo màn trình diễn, đến việc anh trêu đùa Wowy, Karik hay “rủ rê” Rhymastic đi diễn hài đã khiến Rap Việt bớt đi những căng thẳng của ghế nóng.

Khi Wowy tỏ ra căng thẳng với Rhymastic vì lời nhận xét dành cho Dế Choắt, câu nói của Trấn Thành giúp cả hai dịu lại. Ở trường hợp khác, khi Binz và Wowy thậm chí chê bai lẫn nhau để giành Hành Or, cũng Trấn Thành là người gợi ý tổ chức một màn “biện hộ” để Rhymastic và JustaTee đóng vai trò luật sư cho mỗi thân chủ. Màn biện hộ có lẽ đi vào lịch sử của game show truyền hình vì tình huống hài hước, chưa từng có.

Trấn Thành giả Suboi, tạo tiếng cười cho khán giả.

Như Rhymastic nói với Zing: “Giá trị của Trấn Thành không chỉ là cầu nối. Trấn Thành còn góp phần làm tăng không khí gia đình giữa các thành viên Rap Việt”.

Trong khi, với không ít khán giả, Trấn Thành đã góp phần đưa rap đến gần hơn với đại chúng. Chị Minh Hải, 35 tuổi, làm nhân viên văn phòng ở TP.HCM cho biết chưa bao giờ nghe một bài rap hoàn chỉnh trước đây nhưng đã không bỏ sót bất cứ tập nào của Rap Việt. Một trong những lý do được chị chia sẻ là sự pha trò rất tự nhiên của Trấn Thành.

Wowy khẳng định Trấn Thành như “cổng USB”. Đầu bên này là rap, đầu bên kia là khán giả đại chúng. Theo rapper sinh năm 1988, Trấn Thành đã kết nối hai bên với nhau theo cách rất hiệu quả.

Cái dở của Trấn Thành

Nhận về không ít khen ngợi vì những ứng biến thông minh nhưng ở Rap Việt, Trấn Thành cũng gây tranh cãi từ khi chương trình chưa khai hỏa đến khi 9 tập đã lên sóng. Đầu tiên là chuyện anh bị cho là “body shaming” thí sinh Yuno BigBoi.

Sau nữa, Trấn Thành bị phản ứng vì đưa ra những đánh giá về underground và thị trường chính thống, bị nhiều khán giả underground đặt câu hỏi: “Hóa ra underground thì không chỉn chu, không có tính nghệ thuật?”.

Nhưng hai vấn đề nhận phản ứng trái chiều nhất lại liên quan đến cách ứng xử bị cho là thiếu tinh tế trên sóng truyền hình của Trấn Thành. Đầu tiên là việc anh nhiều lần mang tên bạn trai cũ của vợ ra để trêu thí sinh.

Ngoài ra, ở tập gần đây, Trấn Thành còn gây tranh cãi khi đi quá sâu vào chuyên môn rap, vượt phạm vi vai trò MC dẫn đến những tranh cãi về thiên vị. Cụ thể là sau phần thi đấu của bộ ba AK49, Tlinh và Hà Quốc Hoàng ở đội Suboi, Trấn Thành ra sức khen Tlinh. Anh thậm chí in lời rap của Tlinh ra giấy, đứng trên sân khấu đọc và nhận xét về mặt chuyên môn.

Nam MC gây tranh cãi khi đi qua giới hạn của MC.

Sự thiên vị này tiếp tục lặp lại ở màn đấu của Tage và Gừng (Ginger). Anh dành nhiều khen ngợi cho Tage, trong khi gần như bỏ qua Gừng đang đứng ngay bên cạnh. Trước đó, Hà Quốc Hoàng và AK49 cũng hoàn toàn bị MC lãng quên.

Rap Việt thực tế có tới 6 rapper đình đám trên ghế giám khảo và huấn luyện viên, khán giả rõ ràng không cần một MC phân tích quá sâu về trình độ lyrics (ca từ), flow (nhịp) hay phong cách biểu diễn của thí sinh.

Việc Trấn Thành đi quá sâu vào chuyên môn, đồng nghĩa anh vượt qua vai trò, thậm chí là vòng an toàn của chính mình. Như cách anh chép lyrics của Tlinh để đọc trước khán giả truyền hình nhưng ở Rap Việt, rõ ràng Tlinh đâu phải thí sinh sở hữu ca từ tốt nhất.

Khi Rap Việt bị chỉ trích vì chọn Trấn Thành, một người ngoại đạo làm người dẫn chương trình, các rapper danh tiếng trên ghế nóng cùng bênh vực: “Chuyên môn đã có chúng tôi lo, Trấn Thành chỉ cần làm MC”. Thế nhưng khi Trấn Thành vượt cả vai trò MC, ai sẽ đảm bảo cho Trấn Thành?

Màn dẫn gây bàn tán của Trấn Thành ở Rap Việt Không thể phủ nhận sự hài hước, duyên dáng của Trấn Thành ở Rap Việt, nhưng đôi khi anh cũng có những câu nói thiếu khéo léo.

Theo Zing