Quyền Linh đến chùa bái tượng thần Vishnu.



Tin về bức tượng bằng đá màu đen nâu cao một mét được phát hiện ngay trên đất của MC Quyền Linh vào ngày 11/7 khiến cả khu vực Xã Phú Tân - Sóc Trăng sôi sục khi bà con ngày đêm kéo nhau đến ngắm và dâng hoa cúng bức tượng nhằm tìm may mắn cho chính mình.



Nhận được tin nhưng Quyền Linh vẫn chần chừ vì anh sợ sự xuất hiện của mình ngay tại điểm nóng sẽ có thêm những tin đồn không đáng có. Nhưng trước lời khuyên của bạn anh - diễn viên Lê Tuấn Anh, Quyền Linh quyết định tới tận nơi dâng hoa, cúng mâm trái cây để bày tỏ tấm lòng của mình với tượng thần. Quyền Linh cùng 8 người bạn, trong đó có Lê Tuấn Anh vượt hơn 200 km để có mặt ở khu du lịch Giếng Tiên.



Tiếp đoàn Thượng toạ Thạch Ponl - trụ trì chùa Bốn mặt hào hứng kể: "Từ hôm qua đến nay đã có hàng ngàn bà con đến xem nhưng may mắn họ đều ý thức, không để xảy ra tình trạng mất trật tự. Có người đến cúng, cũng có người đến xin một ít đất ở nơi tượng Phật được phát hiện để đem về nhà thờ cúng. Ai cũng bảo đây là một điềm lành, tạo nhiều may mắn cho người dân nơi đây".

Diễn viên Lê Tuấn Anh đi cùng đoàn với Quyền Linh tới bái tượng thần.



Theo lời kể của sư trụ trì, chiều 11/7, một nhóm trẻ con ra bờ ao tắm vô tình thấy một bức tượng ngay trên bãi đất thuộc khu Văn hoá du lịch tâm linh Giếng Tiên của MC Quyền Linh vừa khởi công ngày 2/2/2020. Ngay sau đó, bức tượng được làm sạch và đem vào chùa. Lãnh đạo Sở VHTT&DL Sóc Trăng lập tức đã đến tìm hiểu nắm bắt sự việc.



MC Quyền Linh bảo trong lòng luôn muốn làm một cái gì đó cho mãnh đất này bởi vậy khu du lịch văn hoá tâm linh Giếng tiên ra đời. Anh bảo: "Hơn 3 năm trời tôi cặm cụi làm giấy tờ, khai hoang, kêu gọi nhà đầu tư. Giai đoạn đầu nhiều người hào hứng chạy xuống xem, ai cũng lắc đầu ngao ngán vì mênh mông rừng rậm quá. Cũng có người hỏi tôi khùng không mà đầu tư nơi này. Tôi chỉ với mong muốn duy nhất: phục dựng khu Giếng Tiên, xung quanh trồng 108 cây bồ đề và một ngôi làng với nhiều dãy nhà đặc sắc của người Khmer. Sau khi hoàn thành, du khách đến tham quan có thể lưu trú qua đêm, trải nghiệm những phong tục, tập quán, ẩm thực, âm nhạc… của người Khmer".

Người dân đến bái tượng để cầu may.

Quyền Linh chia sẻ quá trình xây dựng khu du lịch này vô cùng khó khăn. "Suốt 3 năm qua tôi trải qua rất nhiều giai đoạn gian khổ mà không biết kể cùng ai. Riêng việc lấp đất làm đường, tự nhiên tôi như một kỹ sư cầu đường, phải nắm hết các nguyên lý đổ cát, trộn gạch lấp mặt đường ra sao, mua xe ủi đất, cào đất mà tiền sửa xe còn hơn cả tiền mua xe. Rồi tên là Giếng Tiên nhưng cái giếng này của tôi nó rộng một hecta, to hơn cả cái ao làng, lúc đào sâu xuống 5 mét cứ tưởng mọi việc sẽ ổn nhưng chỉ qua vài cơn mưa, toàn bộ đất cát trôi xuống bằng ngang, xem như chưa được đào bao giờ, cứ nhìn Giếng Tiên mà tôi như muốn khóc. Đất đào từ Giếng Tiên đổ về phía mặt tiền đường, ở ngoài nhìn vào như bãi đất trống, cũng chưa ai thèm để ý".

Với Quyền Linh, việc tượng Phật xuất hiện là điềm lành. "Giờ đây, tượng Phật sau bao ngày mưa gió đã trồi lên như một điềm lành báo cho tôi thêm nhiều động lực để cố gắng cải tạo vùng đất này đặc sắc hơn. Đã có nhiều anh em chung tay cùng tôi với hy vọng nhanh chóng biến nơi đây thành một khu du lịch trọng tâm của tỉnh Sóc Trăng. Tôi tin với năng lượng dồi dào từ những điềm lành như thế này, cộng với một tập thể nhiều năng lực, chúng tôi sẽ góp phần làm cho cuộc sống của bà con nơi đây khá hơn và vui vẻ hạnh phúc hơn trong thời gian tới", MC Quyền Linh nói.

