Dự kiến điểm chuẩn xét tuyển từ kỳ thi Đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức vào Trường ĐH Bách khoa TP.HCM năm 2021 sẽ tăng.

Tính tới thời điểm này có hơn 11.000 thí sinh đăng ký xét tuyển với hơn 22.000 nguyện vọng vào Trường ĐH Bách khoa TP.HCM theo phương thức xét tuyển từ kỳ thi Đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức. So với năm ngoái, số thí sinh đăng ký xét tuyển tăng hơn 3.000 em, số nguyện vọng đăng ký cũng tăng.



PGS Bùi Hoài Thắng, Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, nhận định điểm chuẩn xét tuyển từ kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2021 vào trường sẽ tăng. Lý do là số thí sinh đăng ký và số nguyện vọng đăng ký xét tuyển đều tăng.

Theo ông Thắng, với mức điểm tối đa của Kỳ thi đánh giá năng lực là 1.200 điểm, những thí sinh đạt 1.000 điểm được xếp loại giỏi và chắc chắn trúng tuyển. Tuy nhiên tuỳ từng ngành, thí sinh đạt mức từ 700 điểm trở lên vẫn nên nộp hồ sơ xét tuyển vì điểm chuẩn một số ngành sẽ ở mức tương tự như năm 2020.

Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Bách khoa TP.HCM khuyên, thí sinh yêu thích ngành nào thì đăng ký nguyện vọng vào ngành đó và xếp ưu tiên nguyện vọng từ trên xuống. Dự kiến cuối tháng 7, Trường ĐH Bách khoa TP.HCM sẽ công bố điểm chuẩn xét tuyển từ kỳ thi đánh giá năng lực.

Năm 2021, Trường ĐH Bách khoa TP.HCM tuyển sinh theo 6 phương thức. Cụ thể phương thức 1 xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD-ĐT (1-5% tổng chỉ tiêu); phương thức 2 là ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐH Quốc gia TP.HCM (15-25% tổng chỉ tiêu); phương thức 3 là xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (30-60% tổng chỉ tiêu); phương thức 4 là xét tuyển theo kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM (30-70% tổng chỉ tiêu); phương thức 5 là xét tuyển thí sinh có chứng chỉ tuyển sinh quốc tế hoặc thí sinh người nước ngoài (1-5% tổng chỉ tiêu); phương thức 6 là xét tuyển bằng hình thức phỏng vấn (1-5% tổng chỉ tiêu).

Năm nay, ngoài phương thức xét tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực, theo ghi nhận của PV VietNamNet, rất nhiều thí sinh muốn chọn thêm phương thức xét tuyển để an tâm về cơ hội trúng tuyển, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào kết quả từ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Vì vậy, lượng hồ sơ xét tuyển bằng học bạ tăng cao đột biến.

