Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Nam - ông Hà Thanh Quốc vừa cho thu hồi văn bản giới thiệu 3 công ty tư vấn sửa trường học cũng do ông ký ban hành trước đó 3 ngày.

Ngày 8/11, ông Hà Thanh Quốc, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam có công văn số 2369 gửi các trường THPT, phổ thông dân tộc nội trú về việc triển khai sửa chữa các trường học năm 2021.

Công văn cho biết Sở GD-ĐT Quảng Nam phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 với tổng kinh phí hơn 26 tỉ đồng để sửa chữa 29 trường học. Ngày 6/10, Sở đã họp với hiệu trưởng các trường để hướng dẫn việc sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất.

Theo công văn, Sở GD-ĐT Quảng Nam giới thiệu 3 công ty tư vấn là Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Quảng Nam, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Quảng Nam và Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Nam Phát Thịnh.

"Các đơn vị này từng là đối tác của Sở GD-ĐT nên Sở đã kiểm nghiệm được khả năng và năng lực của các đơn vị này trong việc tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát và tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật. Các trường với tư cách là chủ đầu tư có quyền xem xét và lựa chọn các đơn vị tư vấn phù hợp với công trình của mình. Tuy nhiên khi chọn đơn vị tư vấn Sở chưa biết hoặc chưa có kiểm nghiệm thực tế, các trường phải có bản cam kết rằng các đơn vị được lựa chọn phải có năng lực, có trách nhiệm, thực hiện đúng tiến độ" - công văn nêu.

Tuy nhiên, chỉ sau 3 ngày, đến ngày hôm qua (11/11), ông Hà Thanh Quốc lại ký công văn số 2421 về việc thu hồi công văn 2369.

Theo Sở GD-ĐT Quảng Nam, ngày 20/10, UBND tỉnh ban hành quyết định về việc phê duyệt chủ trương và nguồn vốn sửa chữa các trường trung học phổ thông, phổ thông dân tộc nội trú năm 2021. Với vai trò tham mưu cho giám đốc sở, Tổ Quản lý Dự án Văn phòng Sở GD-ĐT Quảng Nam đã tham mưu ban hành công văn về việc triển khai sửa chữa trường học năm 2021.

Tuy nhiên, trong quá trình soạn thảo văn bản, Tổ Quản lý Dự án đã diễn đạt chưa rõ ý, dễ gây hiểu nhầm. Vì vậy, Sở GD-ĐT Quảng Nam thu hồi văn bản trước đó.

Sở GD-ĐT Quảng Nam cũng cho biết sau khi thu hồi, đơn vị sẽ ban hành văn bản thay thế trong thời gian sớm nhất để tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thực hiện quy trình sửa chữa cơ sở vật chất trường lớp học theo đúng quy định.

Trao đổi với VietNamNet sáng 12/11, ông Hà Thanh Quốc, Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Nam khẳng định khi ban hành công văn giới thiệu 3 công ty tư vấn xây dựng, “ý của Sở GD-ĐT là hoàn toàn trong sáng, với mong muốn công việc đảm bảo đúng quy định nên nghĩ hướng dẫn càng kỹ càng tốt”.

Cũng theo ông Quốc, việc Sở giới thiệu các công ty tư vấn là do hiệu trưởng các trường đề nghị. Lý do là hai năm trước đây, việc cải tạo sửa chữa trường học được giao cho cấp trường và hiệu trưởng làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, các hiệu trưởng chia sẻ "rất khổ sở" trong việc làm hồ sơ để tổ chức cải tạo, sửa chữa. Khi làm không đúng, trình Sở Xây dựng phê duyệt thì không đảm bảo, dẫn đến chậm tiến độ...

Do đó, tháng 10 vừa qua, Sở GD-ĐT đã mời các hiệu trưởng họp, hướng dẫn chi tiết các văn bản liên quan đến cải tạo, sửa chữa.

Tại cuộc họp, các hiệu trưởng trình bày chỉ nắm về chuyên môn chứ không biết rõ chuyện này, nên nhờ Sở GD-ĐT giới thiệu cho một số đơn vị làm tư vấn có năng lực để xem xét, lựa chọn thực hiện.

"Những đơn vị này trước đây cũng trực thuộc Sở Xây dựng quản lý, họ cũng có kinh nghiệm và năng lực nên chúng tôi giới thiệu. Tuy nhiên, tôi cũng nói rõ việc này thì hiệu trưởng là chủ đầu tư nên có quyền quyết định mọi việc, miễn sao tổ chức thực hiện cho tốt, đừng để chậm trễ, sai sót" - ông Quốc lý giải.

“Nhưng khi văn bản đưa ra, thấy có nhiều ý kiến trái chiều nói là “sân trước, sân sau”, hay hiểu nhầm thành việc định hướng..., nên tôi đã quyết định thu hồi văn bản đó vào trưa ngày hôm qua”.

Đồng thời, Sở GD-ĐT Quảng Nam cũng đã yêu cầu cán bộ tham mưu kiểm điểm, rút kinh nghiệm về sự việc.

Thanh Hùng

