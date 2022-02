Sáng nay, Báo VietNamNet tổ chức buổi giao lưu trực tuyến với 3 đề cử giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021.

3 khách mời tham gia giao lưu với độc giả Báo VietNamNet hôm nay là: Nguyễn Trọng Hiếu (sinh năm 1988, lĩnh vực Nghiên cứu khoa học), Lương Văn Lợi (sinh năm 1995, lĩnh vực An ninh quốc phòng), Nguyễn Huy Hoàng (sinh năm 2000, lĩnh vực Thể dục thể thao).

TS Nguyễn Trọng Hiếu là nghiên cứu viên, giảng viên cao cấp ngành Năng lượng điện Mặt trời tại ĐH Quốc gia Australia. Anh đã có 72 công bố trên tập san quốc tế, sáng lập và quản lý 2 phòng thí nghiệm quang học tại đây.

Đầu năm 2021, nhóm nghiên cứu của anh được Cơ quan Năng lượng Tái tạo Australia cấp tài trợ 1 triệu AUD (hơn 17 tỷ đồng) cho dự án phát triển pin Mặt trời thế hệ mới.

Trong khi đa số các nghiên cứu tập trung vào việc cải thiện chất lượng của phần lõi bên trong pin Mặt trời, anh Hiếu lại trăn trở về việc cải tiến lớp màng mỏng bên trên của pin để tăng hiệu suất. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu của anh còn tập trung vào các phương pháp đo đạc ngay từ những khâu đầu tiên để phát hiện ra các lỗi trong pin.

Phương pháp đo đạc này được rất nhiều trường đại học và viện nghiên cứu trên thế giới sử dụng như Đại học New South Wales, Đại học Sydney, Phòng thí nghiệm Năng lượng tái tạo quốc gia Hoa Kỳ,…

Xuất phát từ gia đình không mấy khá giả và học ở một ngôi trường nhỏ của tỉnh An Giang, sau nhiều nỗ lực ở ĐH Bách khoa TP.HCM, Hiếu giành học bổng đi Mỹ vào năm thứ 4 đại học.

Độc giả Nguyễn Thanh Sơn (24 tuổi): Chào anh Hiếu, anh cho em hỏi tại sao anh lại lựa chọn lĩnh vực năng lượng mặt trời mà không phải điện gió? Nếu lựa chọn lại từ đầu, anh chọn theo hướng nào?

TS Nguyễn Trọng Hiếu: Chào Sơn, thành phần chính của pin mặt trời chính là vật liệu bán dẫn, mà nền tảng kiến thức của anh cũng là về vật liệu bán dẫn. Nên anh quyết định đi theo hướng nghiên cứu vật liệu bán dẫn cho pin mặt trời. Nếu lựa chọn lại, chắc anh cũng đi theo hướng pin mặt trời do tầm quan trọng và độ hot của lĩnh vực này.

Mai Anh (25 tuổi): Chào anh Hiếu. Anh bắt đầu có ý định đi du học từ khi nào, và anh đã làm gì để thực hiện ý định đó? Nếu hồi đó không được học bổng đi Úc, anh sẽ làm gì tiếp?

TS Nguyễn Trọng Hiếu: Chào Mai Anh, từ năm nhất đại học là mình đã có ý định tìm học bổng du học, để bước vào cánh cửa 1 trường đaị học danh tiếng trên thế giới. Khó khăn lớn nhất là ngoại ngữ vì mình từ trường huyện nên Anh Văn rất tệ. Mình bỏ ra khoảng 1 năm để luyện chứng chỉ B anh văn ở trường đại học vì học phí rất rẻ. Sau đó, luyện thi TOEFL. Còn về phương diện học tập trên giảng đường thì mình không lo lắng lắm vì mình siêng năng và có thể tự học được. Nếu không được học bổng đi Úc, chắc mình sẽ tiếp tục nộp cho các trường ở các nước khác như Mỹ, Anh, Canada,... chứ không từ bỏ ước mơ du học.

Lê Lâm Bảo (32 tuổi):Hiện nay, nhiều người trẻ vẫn đang khó khăn trong việc xác định và định hướng lĩnh vực mình theo đuổi. Từ trải nghiệm bản thân, anh Hiếu có thể chia sẻ kinh nghiệm cũng như bí quyết để nuôi dưỡng, theo đuổi đam mê mà thành công là gì?

TS Nguyễn Trọng Hiếu: Chào Bảo, Thật ra, mình lấy cần cù bù thông minh là chính. Mình luôn cố gắng học hỏi, tiếp thu kiến thức và kinh nghiệm của người đi trước. Khi đã lựa chọn thì quyết tâm đi theo con đường mình mong muốn theo đuổi. Có một mục tiêu trước, sau đó đi từng bước một để chinh phục nó. Nếu như thành công chưa đến ngay thì cũng không nản chí, không bỏ cuộc.

Mai Hòa (33 tuổi):Mình muốn hỏi Hiếu là khi gặp bế tắc trong nghiên cứu thì bạn làm thế nào?

TS Nguyễn Trọng Hiếu: Chào Hòa, do mình may mắn làm trong một nhóm lớn với các nhà khoa học khác. Khi gặp bế tắc, mình thường hay trình bày vấn đề của mình trước nhóm để họ có thể cho mình lời khuyên và kinh nghiệm, chứ hiếm khi giữ ý tưởng cho riêng mình. Nếu mà trong nhóm không biết cách giải quyết thì mình tiếp tục tham khảo ý kiến của các đồng nghiệp từ các nơi khác. Khi thẳng thắn nêu ra các vấn đề của mình, rất nhiều trường hợp đồng nghiệp sẽ có hướng giải quyết cho mình. Chưa bao giờ mình hoàn thành 1 công trình nào mà không co sự giúp đỡ của đồng nghiệp.

Nguyễn Thanh Long (45 tuổi):Chào Hiếu, con trai anh chuẩn bị vào đại học và cháu có sự quan tâm tới năng lượng mặt trời. Hiếu có thể chia sẻ dự đoán của em về tương lai của lĩnh vực này trong khoảng 10 năm tới được không? Em có thể cho lời khuyên về chọn trường đại học nào ở Việt Nam không vì hiện nay gia đình chưa đủ điều kiện cho cháu đi du học. Cảm ơn Hiếu.

TS Nguyễn Trọng Hiếu: Dạ, chào anh Long. Theo như các số liệu em được biết, trong vòng 1 thập kỷ đến, năng lượng mặt trời sẽ là ngành rất hot và phát triển rất nhanh vì nhận được đầu tư rất nhiều từ các chính phủ và doanh nghiệp. Hơn nữa, nó không chỉ còn là việc giá trị kinh tế, mà còn là việc bảo vệ môi trường, nên ngành này chắc chắn sẽ không thể đi thụt lùi trong 10 năm nữa. Em chắc như vậy.

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng online trên VietNamNet lúc 10h30 sáng nay

"Kình ngư" Nguyễn Huy Hoàng đang được đào tạo tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Cần Thơ. Anh được mệnh danh là “rái cá” sông Gianh” vì khả năng bơi lội vượt trội. Ở tuổi 22, Hoàng đã giành được Huy chương Vàng tại nhiều giải bơi lội quốc tế, mang vinh quang về cho đất nước.

Tại SEA Games 29 năm 2017, Hoàng giành Huy chương Vàng cự ly bơi 1.500m tự do. Một năm sau đó, tại ASIAD 18 năm 2018, Hoàng giành Huy chương Bạc nội dung 1.500m tự do. Cùng năm đó, khi tham dự Olympic trẻ tại Argentina, Hoàng giành Huy chương Vàng đầy thuyết phục. Đặc biệt, tại đấu trường SEA Games 30 năm 2019, Hoàng đã giành cú đúp Huy chương Vàng ở cự ly 400m tự do và 1.500m tự do. Thành tích này giúp Hoàng giành tấm vé tham dự Olympic Tokyo.

Năm 2021, khi tham dự Olympic Tokyo, anh thi đấu hai nội dung 800m và 1.500m bơi tự do nam, lần lượt đứng thứ 20/34 và 12/29. Vận động viên quê Quảng Bình còn giành 2 Huy chương Vàng tại giải bơi vô địch quốc gia bể 25m.

Trung úy Lương Văn Lợi đã sẵn sàng nhận câu hỏi của bạn đọc

Trung uý Lương Văn Lợi là đội trưởng Đội phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Keng Đu, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An.

Anh từng trực tiếp phát hiện, bắt giữ và tham mưu xử lý 7 vụ, 8 đối tượng, tang vật thu giữ 1.682 viên ma tuý tổng hợp và 0,3 gam heroin; tham gia phối hợp với các lực lượng điều tra, xử lý 4 vụ, 5 đối tượng, tang vật thu được 555 viên ma tuý tổng hợp.

Ngoài ra, Trung úy Lợi còn trực tiếp tham gia trên tuyến đầu chống dịch trong thời gian hơn 5 tháng. Với vai trò là Phó Bí thư Chi đoàn Đồn Biên phòng Keng Đu, anh cũng đã giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đảm nhận phụ trách 7 hộ gia đình đồng bào người dân tộc Khơ Mú có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

