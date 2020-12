Một bé mầm non 4 tuổi của Trường Mầm non Đông La 2 (huyện Hoài Đức, Hà Nội) đã phải nhập viện sau giờ chơi ngoài trời ở trường.

Trao đổi với VietNamNet trưa nay (3/12), ông Vương Văn Lâm, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Hoài Đức xác nhận sự việc.

Ông Lâm cho hay, theo báo cáo của nhà trường, vào 9h30 sáng ngày 30/11, cô giáo lớp 4 tuổi đã cho các cháu tham gia hoạt động ngoài trời như thường lệ. Các cháu được chia thành hai nhóm để chơi cầu trượt.

“Hôm đó, cháu T. mặc áo khoác và trong lúc chơi, cổ áo bị móc vào khe hở đầu nối của cầu trượt. Cầu trượt ở vị trí khuất tầm mắt nên các giáo viên không nhìn thấy. Một bé khác phát hiện ra và gọi cô giáo. Cháu có bị ngất đi, nhưng sự việc cũng chỉ diễn ra trong vòng 1-2 phút”, ông Lâm kể.

Sau đó nhà trường đã đưa cháu T. đến trạm xá cấp cứu, rồi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Hà Đông.

"Cháu đã tỉnh từ khi ở trạm xá. Sau khi khám kiểm tra, các bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cho biết nên để cháu ở lại để theo dõi. Tuy nhiên, gia đình muốn chuyển cháu lên Bệnh viện Nhi Trung ương”.

Ông Lâm cũng cho biết, sau khi sự việc xảy ra, Phòng GD-ĐT huyện Hoài Đức cũng đã yêu cầu nhà trường báo cáo bằng văn bản và báo cáo tới cơ quan công an vào cuộc để xác minh.

Thanh Hùng

Ban Giám hiệu Trường Mầm non Họa My (Xuân Bình, TP. Long Khánh, Đồng Nai) đã quyết định đình chỉ công tác đối với một cô giáo do liên quan đến vụ bé trai 3 tuổi bị gãy xương đùi trong lớp học.